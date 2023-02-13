【食用安全】保鮮紙覆蓋食物易釋出塑化劑？　2款物質忌用1個方法避毒素

▲ 營養師分享，保鮮紙用法不當，原來有可能吃下毒素。

上班帶飯，許多時都會用到保鮮紙，但用法不當原來有可能吃下毒素。台灣營養師雷小玲分享，市面上常見的保鮮紙大概分為4種物質，假如不當使用，在加熱食物時可能會令保鮮紙釋放出毒素，導致食物內殘留塑化劑，需謹慎使用。

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雷小玲在YouTude頻道「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」中拍片分享，指出市面上常見的保鮮紙，大約分為PE（聚乙烯）、PMP（聚甲基戊烯）、PVC（聚氯乙烯）、PVDC（聚偏二氯乙烯）等4種物質。4種物料用途各有不同，其中PVC、PVDC含有氯成分，結尾縮寫字母「C」就是代表含有氯。至於PE及PMP則不含氯。

雷小玲補充，含氯的保鮮紙從外觀上會稍微帶黃色，而氯是一種塑化劑成分，能令物質變得比較柔軟及有彈性，但當氯燃燒不完全，就會產生「戴奧辛」，進一步危害環境，因此應少用為妙。

她續指，4種保鮮膜的耐熱程度都不錯，其中以PMP最耐熱，可以承受高溫達180度。而她也有提供一些使用建議，在加熱食物時，應避免保鮮紙接觸到食物，原因是塑膠類怕油，也怕熱。在加熱過程中，如保鮮紙沾染到食物中的油脂，可能會釋出毒素，因此建議保鮮紙及食物最好保持2、3厘米的距離，不要直接貼在食物上。

而除了與食物保持距離，雷小玲也建議在加熱食物前，最好在保鮮紙上戳個小孔，從而減少保鮮紙直接接觸食物的機率。但她亦補充，食物在加熱並冷卻後，保鮮紙還是會塌下來，黏在食物上，因此最好還是避免保鮮紙加熱。

雷小玲最後亦補充，若市民害怕塑化劑殘留體內，平時可多吃新鮮蔬果，如多色蔬果、薑黃、大蒜、薑、菇菌類等，以助肝臟排毒，另外日常也可多喝水，幫助新陳代謝。

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責任編輯：羅嘉欣