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【煽動刊物】涉發布煽動刊物案續　《立場》鍾沛權供稱個人支持初選

社會 17:18 2023/02/13

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鍾沛權。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（13日）於區域法院續審。鍾今於控方盤問時供稱，因47人初選備受市民關注，故《立場新聞》協辦初選論壇直播，藉此讓市民了解參選者主張，又指他個人支持初選。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鍾沛權今續自辯，控方盤問時指出《立場新聞》、《蘋果日報》、《D100》及《城寨》共4個媒體，均協辦47人初選論壇直播，控方問及鍾為何《立場新聞》會成為協辦單位。

鍾供稱，由於47人初選備受關注，故《立場新聞》協辦初選論壇直播，藉此讓市民了解參選者主張。被控方問及是否希望推動初選，鍾指，由於初選會落實進行，故需要有渠道讓香港人知道參選者主張。

法官重申控方問題，問及鍾是否希望推動初選，鍾稱他個人支持47人初選。

聆訊明（14日）續。

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記者：梁錦麟

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