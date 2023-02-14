【兩性關係】太太2年內3度派綠帽　痴情丈夫選擇再三原諒：她是愛我的

▲ 丈夫三度被派綠帽，最後仍選擇原諒。

「別離沒有對錯，要走也解釋不多，現代說永遠已經很傻」，道出不少現代人處理愛情問題的手法，選擇「留下來的」又是否真的很傻？台灣一名丈夫網上告白「被派綠帽」3次，但他仍選擇原諒老婆，不少網民痛心他的「戇居」，但他引用一句子去解釋自己的大愛，「東西壞了別急著丟，先修修看吧。」

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該文以「老婆不斷出軌，我卻一次次原諒」為標題發文，丈夫開首表明出此文的目的不為求大眾的意見、安慰或一句「你辛苦了」，他只是想分享「為什麼有人在被傷害後依然會選擇原諒」。因為丈夫看過很多論壇有關婚姻問題的文章，留言的人普遍也是認為是發文者「自作孽」，但他反而明白他們留下的原因，所以希望以此文鼓勵他們，

可以知道其實際上有很多像你們一樣的人，也正在用這種方式為自己的情感努力。

丈夫透露，老婆第一次出軌是一年多前，對象是前男友。當時他從老婆的聊天記錄發現兩人常常私下見面，事後她的解釋是

對不起，我覺得當初和他沒有真的好好結束，才會讓我到現在還沒完全放下對他的感情，也對他覺得愧疚。

幾經掙扎後，他最後選擇原諒，甚至大方地讓兩人再見最後一次，以好好處理並完結該段關係。

本以為事過境遷，豈料半年前再次發現了老婆第二次出軌，是去酒吧認識了一個男生；第三次出軌，是發現了老婆用交友APP和一個男生的曖昧對話。他對於老婆接二連三的不忠有一個獨有的睇法，

我知道人難免會對新鮮的事物心動，但至少她沒有選擇真的赴約、出軌，這樣想其實讓我很欣慰了。

身邊的朋友知道了也痛罵他是傻瓜，也有人建議他也出軌作報復。但是他坦言不願意，他認為老婆是深愛著他的，

不然她不會在每一次出軌後還難受的哭著求我原諒。只是也許她不懂的被世俗認可的愛該是什麼樣子 ，也不懂自己最愛的人做出這種事會是什麼感覺。

該名丈夫最後用了一句他很喜歡的句子去解釋自己的包容，

東西壞了別急著丟，先修修看吧。

對於「有問題的婚姻」，他也看到當中的「好」，

我愛她，她也愛我，彼此也陪伴對方這麼多年的時間，那我們就珍惜這段緣分，好好的過日子。

人夫表示，儘管婚姻中遇到的難題會花費他很多的力氣、耐心、和眼淚，但他也會繼續去堅持。最後，他更祝福和他一樣「被派帽」的人，希望可以找到方法去解決並維繫婚姻，而不是選擇離開。

此情深的帖文得到近千個網友按「心心」以示打氣支持，有網友更留言表示心疼「愛沒有錯，錯在於你認為自己這樣的愛是偉大的，而忽略了疼愛自己，人的一輩子很長也很短，珍惜自己才是真正的課題」;但大部分的網友也認為人夫的「大愛」包容是自欺欺人，「你的想法是，你愛她，她也愛你，如果她真的愛你，不會做出這種事，你自己在騙自己而已」;但有過來人表示理解，「我懂你的想法，的是一起經歷了很多才會這樣子」。

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責任編輯︰王明芳