【移民英國】移英後遇上三大難題令人沮喪　港男籲三思：今時不同往日

▲ 有移英數月的港男上網呻，指英國今時唔同往日，生活艱苦。

英國是香港人熱愛移民的地方，不過日前有移民多個月的港男於網上發文訴苦，指英國今時唔同往日，生活艱苦，他移英後遇上三大難題，令他好沮喪，「唔係要放負，但係未嚟嘅香港人，請睇清楚英國而家生活嘅難處。」

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該移民英國的港男，日前於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，指早前同鄰居「吹水（聊天）」，他與鄰居也有同感現時的英國已經與20年前好唔同，生活艱難，

佢(鄰居)一個喺外地生活左20年，近年先回流返英國嘅英國人！連佢都話，而家嘅英國同20年前完全唔同晒，都覺得生活好艱苦！

鄰居剛剛被裁員，現正忙於搵工，鄰居認為香港人舉家移民英國很勇敢，就連英國本地人回流英國也覺得辛苦，更何況土生土長的香港人，他更力數英國3大問題，

呢度嘅高稅率、高通脹、但收完稅之後給予嘅福利服務不對等…… 都令人好沮喪，我哋呢啲嚟咗住幾個月嘅香港人已經感受得到！

港男強調不是放負，但勸籲港人移民英國前要三思，要睇清楚英國正處於生活的難處，

唔係要放負，但係未嚟嘅香港人，請睇清楚英國而家生活嘅難處！或者等英國回復返疫情前低通脹、生活回復正常先考慮動身啦！

貼文一出，即掀起網民熱議，指任何地方都有生活艱苦、難捱之處，「經濟係真係邊度都好差，每個國家都各有各好或差，視乎你追求咩啦」、「看你看重是的是什麼？人生從來都是不容易啊！」，也有不少網民認為樓主感到沮喪，應早日回流返港，「既然你只係住咗幾個月已經覺得咁辛苦，不如你唔好再捱落去，早啲返香港生活吧。無謂勉強捱落去啦」、「留下就加油，𡚒鬥，奮力向前；不合適就早日返回，不要浪費時間右顧左盼」。

另外亦有網民質疑樓主說話的真實性，指他與鄰居的確是跟他『吹水』，「可能呢個Po係故意放負Po啦」。

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責任編輯︰王明芳