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【綠色環保】港鐵綠色大使「綠鐵Ｂ」面世　盼推動減碳排放

社會 17:29 2023/02/13

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

港鐵綠色大使「綠鐵Ｂ」今日面世。（資料圖片）

港鐵公司一直支持綠色環保工作，據悉今日（13日）將推出全新吉祥物，綠色環保大使「綠鐵Ｂ」，宣傳推動有關工作。

「綠鐵Ｂ」頭頂有條小幼苗，用來感應綠色行動。而心型的鼻子，代表遇到有需要幫助的人時，會閃閃發光；而法寶袋就裝住綠色環保工具。

港鐵近年因應「環境、社會及企業管治」（ESG）所訂立三大社會及環境目標，即「社會共融」、「減少溫室氣體排放」和「促進發展及機遇」，推出多項嶄新服務或措施，例如車站智能機械人，加設長者、家庭友善及關愛共融設施、推出「關愛共乘」App。

最新措施包括在八鄉車廠，加裝逾2,100塊軟身太陽能板，長遠亦計劃在更多車廠及車站安裝太陽能板，加大支持可再生能源發展。港鐵又計劃引入逾30架電動巴士，推動綠色運輸，並陸續於多個車站更換LED照明系統。工程完成後，每年可減少約1萬噸碳排放。

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記者：吳卓峰

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