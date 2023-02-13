【機管局招聘】機管局招聘會供1,500個職位　4成適合非華語人士申請

▲ SATS航務操作主任Saad Mahmood（左）和機場地勤公司SATS的高級客戶服務主任Mokand Baljit Kaur（右）。（楊佩瑩攝）

香港機場管理局與鄰舍輔導會合作周六（18日）起，一連2日，舉辦「香港國際機場東涌招聘會2023」增聘人手，提供1,500個職位，例如地勤、飛機維修、貨運、保安、顧客服務等，當中約4成職位適合非華語人士應聘。



疫情前每日機場客量有20萬人次，去年12月客量回升至疫情前的2至3成。隨著入境旅遊措施的放寛，機場客量回升，為應付未來客量需求，需增聘人手。機管局(公共事務及社會關係、企業事務)助理總經理蕭錦行稱，非華語人士是重點招聘對象，因機場會接待各個國籍的人，而非華語人士如會其他外語，是一個優勢，即使不會中文，也有很多工種適合他們，如機場客戶服務主任或貨運等。



現受聘於機場地勤公司SATS的高級客戶服務主任Mokand Baljit Kaur（40歲），花名百力滋，已加入公司4年，工作主要負責辦理登機手續。目前會說英文、印度文和廣東話，她稱曾有香港人對於她會說廣東話，感到震驚，但其實她是本港土生土長的印度裔人士，最大的挑戰反而是普通話，目前負責10幾間航空公司的登機手續。她認爲這份工作令她變得開朗，會主動與人聊天、幫助他人。在機場會看到有人哭有人笑，很有意思。去年更加過4次人工和升職2次，對工作很滿意，更打趣道「希望自己學到的技能長過自己16個字的名」



22歲的SATS航務操作主任Saad Mahmood，是巴基斯坦人，英國籍，在香港就讀中小學。自小對航空有興趣，夢想成爲民航飛機師，望可環游世界，於是在香港大學專業進修附屬學院就讀澳洲航空管理學士。他曾報名國泰見習機師培訓計劃，惟最後一輪面試失敗。後來，上年9月加入公司。平日工作負責管理飛機升降時間、入油、上餐、計算貨物重量等，有機會和不同機師交流，累積相關經驗，希望再考培訓機師圓夢。他鼓勵非華語人士投入航空業工作，利用第二語言優勢，協助公司與使用非華語的航空公司溝通。



今次招聘會有12間機場及航空界的機構參與，招聘會將在2月18至19日（周六及周日），早上11時至下午6時，於東涌富東廣場一樓展銷場舉行，現場設有非華語人士就業服務，提供招聘資料及就業輔導。另會設置展覽，介紹機場的發展計劃。

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記者：楊佩瑩