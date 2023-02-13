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【減肥大作戰】情人節浪漫大餐熱量一覽　7大用餐建議減油糖攝取

保健美顏 17:58 2023/02/13

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

情人節浪漫大餐熱量一覽；7大用餐建議減油糖攝取。

又到情人節，無論是預訂餐廳慶祝，或在家和另一半一同料理，都少不了會享用美酒佳餚。營養師高敏敏就提醒大家，浪漫聚餐時也要注意熱量控制。

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熱門餐點熱量一覽

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7大用餐建議

高敏敏在Instagram專頁教大家在享受大餐時，可以注意7項重點，隨時掌握健康飲食訣竅，減少熱量負擔：

1. 多選低脂肉類

  • 海鮮類的油脂和飽和脂肪，比牛扒等紅肉類低。主餐建議以低脂海鮮為主
  • 牛肉方面，可選油脂含量較低的牛柳；雞肉類可選雞胸肉；豬肉選里肌肉取代培根

2. 少碰內臟類

  • 內臟料理熱量高，油脂含量也偏高。不想吃進過多熱量，擇食很重要

3. 火鍋湯底選清湯

  • 湯品以清湯為主，少喝含有澱粉的勾芡湯，因其熱量密度高、易囤積
  • 其他烹調方式，最好以清蒸、水煮為主；油煎或乾煎，比焗烤或油炸相對健康。若在家料理，盡量選擇清蒸、水煮、烘烤的烹調方式，並多搭配蔬菜
  • 醬汁類如沙律醬、番茄醬、蜂蜜芥末、蛋黃醬、沙茶醬，熱量驚人，應減少沾醬。或選擇和風、油醋、橄欖油代替；也建議多品嘗食物原味

4. 留意蔬果攝取

  • 多吃蔬菜補充膳食纖維，減少過多熱量攝取；餐後也可以吃水果，代替高糖份甜點

5. 朱古力、甜點勿過量

  • 高糖、高油脂食材，可能造成過量攝取。因此甜食飲料少糖無糖為主，減輕負擔
  • 若想吃，可以選擇以雞蛋、牛奶或原型食材本身為原料、少油少糖製作的甜點；朱古力則選擇純度較高的黑朱古力，70%以上為佳。

6. 少喝含糖飲料

  • 以茶代酒或含糖飲料，減少液體熱量負擔。可以選黑咖啡、綠茶、紅茶不加奶精、無糖降低糖分油脂熱量的攝取
  • 若要喝含糖飲料，不要貪杯

7. 不餓就停 維持八分飽

  • 放慢吃飯速度，不狼吞虎嚥，並八分飽即停
  • 注意用餐順序：先吃菜再吃肉、再吃澱粉類。因蔬果豐富的膳食纖維和植化素、營養素，可以增加飽足感，幫助消化之餘還能墊胃

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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