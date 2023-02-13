《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》四場對決圓滿結束　全場為占送上生日驚喜

▲ 艾粒甫出場與大家分享當初入行成為DJ的經過及遇到的趣事。

一連四晚假九龍灣國際展貿中心 Star Hall舉行的《Part2 ! 王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》，在昨晚（2月12日） 結束。

多位叱咤903的DJ，以及圈中好友都現身入場支持艾粒，包括商業電台主席何驥、董事及行政總裁陳靜嫻、首席智囊陳志雲、Dear Jane、李幸倪、泳兒、湯怡、彭秀慧、謝安琪、魏浚笙、關智斌等。

當奴唱《First Love》談離婚

二人在「粒粒粉」的歡呼聲下登場，並向觀眾娓娓道來當年入行成為DJ的經過。

當奴直言自己當初到商台應徵辦公室助理時並未被選上，卻因被聘用的人沒上班才有機會替補空缺加入商台：「如果嗰個人有返工，佢就係艾粒嘅成員，所以大家真係唔好放飛機！」

此外，當奴亦公開剖白離婚後感受，籲大家不用再介紹異性給他認識，同時勉勵大家在生活上遇到不如意的事時「唔開心係無用，盡咗力就夠。」

▲ 當奴自彈自唱《E先生連環不幸事件》，阿占則跳唱《Megahit》，之後二人齊跳唱《OFF/ON》。

占指不想再被叫「少爺占」

占亦向觀眾分享當年在商台任職二台控制員的趣事，更表示沒想過DJ夢一發便發了26年：「同我條腰一樣(26吋)！」

不過，他指一直認為「少爺占」這個藝名很老土：「大家千祈唔好喺我面前嗌『少爺占』呢三個字，反面啊！」

▲ 大會宣佈第四晚對戰由「靚人會」獲勝，四場對戰打成平手，二人互相送贈禮物。

銀河道士與觀眾唸咒定驚

銀河道士在全場觀眾亮起手機燈之際現身舞台，甫出場便先聲奪人大喊「有人影到靈體」。

及後，他道出一連串靈異趣聞，更與全場一同唸咒定驚，表示大家可用咒語面對日常怪事。緊接出場的王鳳女士Phone-in到電台傾訴感情煩惱：「我唔見咗初戀呀，啱啱分手。」接著又一人分飾多角，以不同身份向觀眾講述在生活上遇到的難題，惹得台下觀眾捧腹大笑。

苦練鋼琴及舞技

為延續Part 1演出，「靚人會」與「潮人會」之間的決鬥也回歸舞台，占及當奴兌現早前向大家許下的承諾，對調Part 1的表演。

阿占在舞台上大展舞技，為大家帶來盧瀚霆的《Megahit》；而當奴則苦練鋼琴，自彈自唱《E先生連環不幸事件》，二人落力表現令台下觀眾歡呼尖叫，將氣氛推至高點。

▲ 二人唱出多首經典作品，全場「粒粒粉」大合唱。

魏浚笙驚變大家姐

演出後半段，久未露面的Dicky仔及大家姐亦驚喜現身。其中，大家姐更向觀眾透露自己在網上認識了一位同時是美國軍官、醫生、工程師、以及是王子的異性，更計劃要為他移民。

當大家姐與網上男友視像通話時，竟出現魏浚笙(Jeffrey)的影片，使得現場笑聲歡呼聲不斷！及後，艾粒大談將來並唱出新歌《仍然未說的》，場面感人。

▲ 阿占在尾場獲「爺絲」送上生日驚喜，全場觀眾合唱生日歌。

最後，在全場的歡呼聲下，艾粒再度踏上舞台，在當奴及樂隊的帶領下，全場觀眾一同獻唱生日歌為占預祝生日。

其後，二人又獻唱多首代表作，包括《叱咤大明星》、《搖擺烏克蘭》、《好運來來來》、《扮晒巨星》、《組合》、《大飲茶》以及《歡樂粒宵》，並再次感謝一直支持他們的「粒粒粉」，為4場演出寫下句號。

最新影片推介：蔡國威專訪