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【23條立法】盧文端列4理由指今年不宜　保安局︰適時展開公眾諮詢

政治 17:36 2023/02/13

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盧文端認為，目前是全面啟動「拼經濟」的關鍵時刻。（資料圖片）

特首李家超早前表示，希望可今年內、最遲下年完成23條本地立法。全國僑聯副主席盧文端則在報章撰文列出4大理由，強調本年度不止是23條立法不列入立法議程，「連相關公眾諮詢亦不宜展開。」強調目前是全面啟動「拼經濟」的關鍵時刻。

保安局回應傳媒查詢時表示，港府會繼續積極推展23條立法會工作，並會適時展開公眾諮詢。

盧文端提出的理由包括︰

第一，國內外通關復常，正是全面啟動「拼經濟」的關鍵時刻，香港需要急起直追、爭分奪秒，將失去的機會搶回來，這才是香港最迫切的任務，有爭議的事理應暫時放下來。

第二，在國家疫後全面啟動多邊外交的時候，香港最緊要的工作應是將優勢和潛力最大化地釋放出來，加強聯通世界的功能，而不是急於分散精力啟動23條立法應對爭議。

第三，今年下半年，台灣將進入領導人「大選」敏感時刻。香港如果在這時展開23條立法引發爭議，極有可能讓民進黨又「撿到槍」，藉機抹黑一國兩制，阻礙祖國和平統一進程。

第四，世界正處於百年未有之大變局，俄烏戰爭爆發並持續發展，國際形勢急劇變化，23條立法需時細心研判謀劃相關立法，以適應新形勢的需要。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認同，香港現時更迫切是搞好經濟改善民生，但認為台灣「大選」未必是重要考慮。

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責任編輯：趙居逸

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