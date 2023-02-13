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【土耳其地震】旅社指港人旅遊熱點未受影響　惟9成團友憂人身安全有意退團

社會 18:16 2023/02/13

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港旅社指旅遊熱點未受影響，惟9成團友憂人身安全有意退團。（縱橫遊圖片）

土耳其與敘利亞邊境上周一（6日）發生7.8級地震，本港前往當地的旅行團行程未有受阻，縱橫遊一個旅行團昨晚（12日）如期出發，旅行社解釋，港府沒有對當地發出外遊警示，重災區距離港人旅遊熱點伊斯坦布爾十分遙遠，當地地接亦表示行程的目的城市未受影響，惟2至5月出發的團友，9成憂慮人身安全受威脅，曾致電查詢退團，3組客決定轉遊其他歐洲城市。

縱橫遊指，2月至5月有300多名市民報名參加當地遊行團，地震發生後，8至9成團友有意查詢退團，惟昨晚一個出發當地的旅行團未受影響，他解釋，地震重災區位於土耳其的東南部，距離港人旅遊熱點伊斯坦布爾逾1000公里，相約於香港至上海的距離，當地接待社亦指該城市的基建、景點未受地震影響，再加上港府未有向土國發出外遊警示，如旅客決定取消行程，或未能退款，部分團友考慮一日後決定如期出發，2至3組客選擇改到西班牙或希臘。

東瀛遊稱，震區與港人旅遊熱點距離最少400公里，因此出發土耳其的旅行團未受影響。

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記者：陳麗娜

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