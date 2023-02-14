【校長專欄】家校的幸福感教育　聖提摩太小學校長︰讓孩子看見「我是有價值」

▲ 聖公會聖提摩太小學田少斌校長強調幸福感教育，讓孩子看見「我是有價值」。

甚麼是幸福感？大人如何讓孩子感到幸福？筆者認為把「你是有價值」的心念當成禮物送給孩子，讓孩子因我們的接納和陪伴，生命被滋養。

小麗是學校裡的大姐姐，思想成熟又有上進心，雖然如此，她內心卻不自覺地和別人比較，總介意自己不夠好，渴望大人的認同。

一次偶然機會遇見小麗，跟她在校園閒聊，談話間聽到她的困惑，不明白為何甲老師對自己特別嚴格。當時我說了些道理，想拓展她的觀點，大意是：「雖然老師特別嚴，但我願意把它看成為鞭策自己的動力。」

小麗回應筆者：「老師的嚴格令自己進步不少。」但她仍忍不住吐槽，說：「我經常主動幫助老師，例如主動派發作業，但甲老師仍然……」小麗欲言又止，此時筆者明白小麗需要的不是大道理，她更需要被同理。筆者看見她的內心：「渴望老師肯定我有價值。」

甲老師一向有教無類，按著孩子不同性情和能力因材施教，不會故意偏待誰。於是決定好奇一下她，以「怎麼你選擇……」，引導她覺察，聚焦看自己的價值。

「小麗啊。」呼喚她名字。「你認為老師不看重你，但你怎麼還『選擇』主動幫老師？」

小麗不加思索就答：「因為想成績表上有好評語！」

「但你不是說，她依然嚴格和不滿意嗎？」

「其實老師一直有稱讚我進步，只是總不給滿分。」

「可以舉個具體例子嗎？」

「我時常舉手答問題，老師會說：『你回答得很好，差0.5就可以拿滿分。』」

「老師說還差0.5，聽得出你失望了，『怎樣老師不給滿分？』」筆者嘗試澄清她的意思。

「你怎樣仍『選擇』繼續舉手？」筆者問。

「因為學校經常說：心存盼望，永不放棄。」

「拿滿分不容易，你怎麼仍『選擇』心存盼望，永不放棄呢？」我語調平靜。

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在薩提爾冰山理論裡，這種提問目的是為連結孩子，觸動冰山底下人類共有的渴求。

小麗停了好久，眼眶帶點淚光，「小時候我多病痛，好不容易痊癒過來……」她再次停頓。

「所以你珍惜生命，想好好地活。是這意思嗎？」再次觸動她的內在渴望。

小麗點點頭，說：「我想做更好的人。」

「小麗啊。」我注視她的眼睛，「如果有一個人，很愛惜生命，會主動幫助人，她又實在每天在進步，只是差0.5，你會瞧不起她嗎？」

小麗搖搖頭，表示不會輕看別人。

「你會對她說甚麼？」

「我會說『欣賞你，你已經做得很好，很努力了』。」小麗說。

「小麗啊，田校長要對你說，我欣賞你，你一直很認真，沒有放棄。」

「渴望就是自己的能量。這份能量通常是愛、價值、意義、接納，只有這些能量連結了，生命就越穩固。」李祟建老師這樣說。薩提爾成長模式強調「體驗」，當人體驗到自己可貴，就生出力量。

我們知道幸福感雖然和客觀生活環境以及遭遇有關，但如何看待自身的遭遇，即是「主觀幸福感」，著實扮演關鍵角色。當想法成為定見，有可能影響一個人以後怎樣看事情，甚至決定。希望筆者一點滴欣賞的話，讓小麗肯定「我是有價值的人」，滋養到自己。

教育現場，大家都有愛，但是好多人都受傷，經歷三年疫情，開始更多人關注幸福感教育。如何讓孩子肯定自己有價值？透過對話，把「我看見你、我聽見你」為目標，這是給孩子最好的禮物。

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