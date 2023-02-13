【直行直過】易通行延至5月7日實施　運輸署會加設諮詢站協助申請

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運輸署今日（13日）宣布，「易通行」不停車繳費服務於青沙管制區的實施日期將由本月26日延至5月7日（星期日）上午5時，並會實施一系列措施，協助市民更容易申請「易通行」服務。



運輸署表示，署放將在全港加設超過20個諮詢站，協助車主申請「易通行」服務，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口、設定自動繳費方式及更新電子聯絡方式，新增的諮詢站將於本月盡快投入服務，詳情稍後另行公布。



此外，隧道費服務商會加派人手到現有的四個客戶服務中心和四個服務點，協助市民申請和使用「易通行」服務，亦會加派人手處理電話熱線3853 7333的查詢。



運輸署又表示，為進一步協助的士業界申請使用「易通行」，運輸署將增設專門為的士業界辦理「易通行」申請的服務點，以加快處理他們的申請，署方也會繼續提供申請車輛貼和司機卡的一站式服務，以及外展服務，派人向的士業界講解如何使用「易通行」。



運輸署稱，因應有車主忘記他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式如電郵地址或香港流動電話號碼，以至未能成功登記「易通行」，運輸署將由星期五起去信全港80萬名車主，通知他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式。尚未申請「易通行」服務的車主可考慮於收到運輸署的信件後才申請，以便透過該電子聯絡方式取得一次性密碼完成申請。

另外，截至今日中午，當局已發出超過43萬個車輛貼，包括早前在續牌時預先登記的約24萬個申請。「易通行」將分階段在各政府收費隧道實施，政府的目標是在本年內將「易通行」推廣至所有政府收費隧道。

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責任編輯：黃小冰