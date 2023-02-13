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【分手學問】在一起失感覺離開又怕空虛　莫樹錦：分手學問需多多練習

醫生診症室 19:17 2023/02/13

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

醫生每次跟病人商討停止治療時，總有一份說分手的感覺。

「走在一起曾經快樂過、開心過，但現今這感覺已消失，每次見面時只感到難受，不僅是片刻苦楚，而且是纏繞好幾天的痛楚。總會問：為甚麼要這樣做？為甚麼要折磨自己？多次對自己說enough is enough（適可而止），但當想到要分手時，心裏便冒起莫明恐懼，很怕離開後的空虛感覺，更怕缺乏盼望，最怕這是死亡的來臨。」

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這並非男女分手前的心路歷程，而是癌症病人對治療的忐忑不安，醫生每次跟病人商討停止治療時，總有一份說分手的感覺。男女分手很難做得漂亮，停止治療的對話更難說得漂亮；男女分手後，還有機會找過新對象，希望尚在人間，但病人停止治療便可能會失去盼望，面前只剩下死亡。

醫生只盼能把傷感減至最低，就如男女分手前，總想說說曾經有過的快樂時刻，醫生定會先提及第一次治療的時間和結果，並強調已曾從治療中得到好處。繼而，男女分手會談及分手原因，例如性格不合、方向不同（另一新歡這點盡量不提）；醫生也同樣會解說繼續治療的好與壞，當壞處多於好處，便應是說分手的時間。

最後，漂亮的男女分手，定說將來仍是朋友；當然病人不會跟治療交上朋友，但醫生定要給病人留盼望，就是有需要時可以重新考慮，並會留意有沒有新藥物發展可以考慮。

分手是學問，雖不想多多練習，但不妨多多學習。

全文刊於《經濟日報》，原題為「分手學問

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

健康問題 莫樹錦 醫生 治療 分手 兩性關係

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