【情人節2023】Final Call！情人節蛋糕浪漫10選　可愛熊Bear Bear+高貴玫瑰花

▲ 今年各大餐廳、酒店及餅店推出的情人節蛋糕，均是以粉紅色及士多啤梨為主題。

就快到情人節，男友們不妨以一個精緻浪漫的蛋糕向愛侶表達心意。今年各大餐廳、酒店及餅店推出的情人節蛋糕，均是以粉紅色及士多啤梨為主題，並分別以可愛熊仔、高貴玫瑰花等點綴，睇得又食得，女友收到必定會有驚喜。

粉「熊」蜜語（$380 / Royal Delights）

帝港酒店集團旗下的Royal Delights即日起至2月28日推出士多啤梨呍呢嗱蜜糖蛋糕粉「熊」蜜語，有可愛的小熊在花叢中拿着鮮花，為情人送上驚喜。

蛋糕外層是幼滑鮮忌廉，內裏有呍呢嗱蜜糖、呍呢嗱忌廉，以及士多啤梨果肉、海綿蛋糕及雜莓薄脆層層相間，酸甜開胃，並滲着陣陣蜜糖甜香。今年餅店更推出3件精緻蛋糕，更添節日甜蜜氣氛。

La Rose士多啤梨流心蛋糕（$660 / agnes b. CAFE）

agnes b. CAFE今年推出兩款特別版情人節蛋糕，包括有La Rose士多啤梨流心蛋糕及In My Heart白桃荔枝玫瑰蛋糕。

前者綴以日本食用玫瑰花瓣及新鮮士多啤梨，並用上杏仁酥餅及紅桑子海綿蛋糕為基底，切開蛋糕後士多啤梨芝士內餡緩緩流出，驚喜十足，有4吋、5吋及7吋選擇。

後者則只有4吋及5.5吋，淡紫色心形蛋糕是以白桃慕絲包住荔枝玫瑰果凍、玫瑰果醬及食用閃粉，賣相夠夢幻。

黑森林朱古力慕絲蛋糕（$188 / Italian Tomato）

由即日起至2月14日，Italian Tomato推出3款浪漫情人節系列蛋糕，首推有黑森林朱古力慕絲蛋糕，蛋糕面層放上代表着浪漫的銀白玫瑰花，配上朱古力醬包裹蛋糕，簡潔唯美。

內層則選用法國著名CLUIZEL朱古力製成慕絲，口感柔嫩絲滑，配上夾層的紅車厘子醬，酸甜味平衡，令人回味。另有日本士多啤梨慕絲蛋糕，以及紅玫瑰士多啤梨雙重芝士蛋糕可選。

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GODIVA 浪漫絮語（$200 / A-1 Bakery）

繼去年合作推出情人節蛋糕後，今年A-1 Bakery與GODIVA再度聯乘推出限量版GODIVA浪漫絮語蛋糕，即是日本士多啤梨生朱古力慕絲蛋糕，以GODIVA朱古力加上日本甜王草莓啫喱配搭而成，香甜交織，賣相誘人，女朋友見到一定心動，A-1 Bakery會員更可享9折優惠。

玫瑰芬香茶茶香慕絲蛋糕（$68 / Tea WG）

Tea WG今個情人節推出兩款精心設計的蛋糕，包括玫瑰芬香茶茶香慕絲蛋糕，有玫瑰芬香茶茶香內餡、覆盆子慕絲、荔枝啫喱及杏仁蛋糕，酸甜交織着啖啖果香，令人一試傾心。

另一款茶花女茗茶朱古力蛋糕則有茶花女茗茶茶香朱古力慕絲及內餡、杏桃醬及朱古力海綿蛋糕，極富層次。

士多啤梨玫瑰千層酥（$288 / The Cakery）

本地純素烘焙店The Cakery推出3款精緻浪漫情人節甜點，由即日起至2月19日限定供應。首推有純素士多啤梨玫瑰千層酥，鬆脆酥皮層加上幼滑的玫瑰士多啤梨奶油，口感豐富。

而另一款浪漫甜心純素蛋糕則是呍呢嗱海綿蛋糕，配上清甜士多啤梨醬，賣相更呈心形，浪漫優雅。

Romantic Wish（$1,208 / Simply Pleasure）

由食物造型師Shadow關琬潼於2008年創立的餐廳Simply Pleasure，今年推出多款情人節限定永生花球蛋糕，首推有4吋的玫瑰花果法國黑朱古力蛋糕，於即日起至2月28日供應。

由朱古力雪芳蛋糕加上法國黑朱古力慕絲、朱古力脆珠及玫瑰花果茶果凍組成，頂層飾以紅玫瑰永生花球，有蛋糕之餘又有花，更大方得體。

士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕（$308 / 龍島）

LUCULLUS龍島趁情人節推出多款粉嫩造型的甜品，首推有士多啤梨櫻花茶慕絲蛋糕，夾層有細滑的士多啤梨慕絲及充滿櫻花香氣的櫻花茶忌廉，配上Dacquoise杏仁蛋白蛋糕和紅桑子朱古力脆脆底層，層次分明，並設有4吋及件裝兩款尺寸選擇，4吋裝頂層更有捧着花的兔兔點綴，更添一份可愛感。

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甜蜜戀熊Bear For You（$699 / Haagen-Dazs）

今年Haagen-Dazs以代表愛情的紅色及粉紅為主調，推出兩款全新情人節限定3D雪糕蛋糕，分別用上全新雪糕口味紅絲絨芝士蛋糕雪糕製作的「甜蜜戀熊」，以及用比利時朱古力雪糕做餡的「兩情相悅」。

其中甜蜜戀熊造型可愛，是3D立體設計的牛奶朱古力小熊，藏身於鋪滿忌廉玫瑰花的蛋糕面上，內餡有紅絲絨軟心醬芝士雪糕，搭配紅絲絨朱古力脆粒，豐富香甜，供應期至2月15日。

紅桑子洛神花白朱古力蛋糕（$388 / 富豪酒店）

富豪酒店糕餅總廚今年以「花漾綻放」為主題，推出情人節限定紅桑子洛神花白朱古力蛋糕，以法國百年品牌Valrhona的35%白朱古力，配搭經3小時慢煮的本地有機洛神花及紅桑子製作。

內餡由輕盈的紅桑子海綿蛋糕、白朱古力慕絲、紅桑子及洛神花啫喱層層相間，洋溢着清新果香及花香。蛋糕頂層有象徵純潔愛情的白玫瑰，粉紅色面層亦綴以銀箔，高貴典雅。同時設有1.5磅及迷你版，即日起至2月14日於5間富豪餅店及網上商店可購買。

記者︰黃依情