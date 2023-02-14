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【腸胃養生】30歲女日飲1杯奶茶早衰如50歲　中醫告誡3種食物勿吃

保健美顏 12:49 2023/02/14

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30歲女日飲1杯奶茶早衰如50歲，中醫告誡3種食物勿吃。

糖分攝入過多對身體有諸多危害，腸胃差的人士則更需注意。中醫師余雅雯就在網上分享，一名30歲女子因日飲一杯奶茶，加速皮膚老化，外觀如50多歲，因此提醒注重腸胃養生的人士，有3種食物千萬不能碰。

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余醫師在Facebook專頁指出，自己屬於敏感腸胃，因此平日非常注重飲食養生之道。關於養胃法則，她提出有3種食物絕對不能吃，包括不吃甜食零食、生冷食物及油炸物。

余醫師分享，有一名年僅30歲的女性患者卻滿臉皺紋、皮膚暗黃，如同50多歲。求醫後得知，原來她每日飲一杯奶茶，導致體內糖分攝入過多，皮膚發生「糖化反應」引發早衰。對此，醫師解釋，含糖食物吃得多，會造成糖化反應，無形中加速皮膚及身體器官老化。

糖化作用會引起膠原蛋白、彈力纖維脆化，讓肌膚失去彈性鬆弛。而糖化作用的引起，是因為人體攝取過多糖分，導致無法吸收游離的糖殘留於血液，黏著在膠原蛋白，並附著於細胞膜引起發炎，導致膠原蛋白崩解醣類與蛋白質結合的糖化中產物，沉積在體內各處不會被消化不會被排出，導致有不同的慢性病。

另外，余醫師表示，自己胃功能較弱，所以也完全不吃生冷食物，包括沒煮過的食物、生魚片，甚至連瓜果類比較冷的食物也盡量避免。若要吃，也一定要煮過或搭配薑絲一起吃；水果也會額外處理，例如煮成糖水或做成果乾再進食。

最後，余醫師強調，油炸物也絕對不能吃。因外食的油炸物，用油來源不明，可能都是回鍋油。加上高溫讓油易上火，對於身體來說都是一種發炎狀況，對健康影響很大。

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責任編輯：羅嘉欣

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