【善待寵物】心痛主人醫病嫌貴要棄養　兔協呼籲︰勿因貪玩兔年養兔

▲ 養兔仔成兔年大熱？ 兔協呼籲勿貪玩致棄養潮。

踏入兔年，大家自不然會準備許多可愛的兔兔裝飾品，布置家居應應節，甚至會掀起一股養兔熱潮。不過香港兔友協會就呼籲市民，養兔兔切忌三分鐘熱度，不應為趕潮流而衝動去購買，特別是新手飼養者，更應先好好了解兔兔的習性及衡量自己的責任心，否則只會造成棄養悲劇。

▲ 香港兔友協會幹事 Yvonne 本身也是位兔奴，可惜飼養的兩隻寶貝兔兔早前離世，至今心情仍未平復，暫專心照顧協會的兔仔。（湯致遠攝）

兔仔予人的印象，總是眼睛大大、耳朵長長，加上一身毛茸茸、滑捋捋，非常活潑可愛，難怪會如此得人歡喜。尤其今年適逢兔年，兔仔順理成章成為主角，或許更會令不少小朋友心動，一時衝動下央求父母批准養兔，因而掀起一波養兔潮。

然而，香港兔友協會幹事董芳宜（Yvonne）卻感概說道，縱然來查詢領養兔兔的人的確多了，但如對這寵物缺乏深入了解，以為是件容易事的話，往往會是悲劇的開始。

棄養兔仔收容所

「近年養兔仔愈來愈普遍，皆因醫療及知識上愈來愈進步，兔仔平均壽命也愈來愈長，由以往約8至10歲，增加至12歲至15歲不等。」

成立逾20年的香港兔友協會，是本港專門接收及拯救被市民棄養，或其他動物團體因地方不足而無法收容的兔仔，避免牠們受到流離之苦。協會同時提供領養服務，幫助被棄兔尋找一個新的家。而於兔協任職十多年的Yvonne，除了對照顧兔兔非常有心得外，也見盡了不少領養及棄養的個案。

「現時領養房中有99隻兔仔，全部都是被遺棄的，有些是主人打電話來說要棄養，有些就是由其他機構轉介過來，甚至有主人直接將寵物丟在協會門口。」Yvonne說。

棄養理由不外乎是主人患病、移民，甚至有些是令人非常心酸的原因。

曾有主人帶其患病的兔仔去看醫生，診金需萬多元，即使有得醫，但他說無力負擔要棄養。我們認為最重要是能醫好兔仔，就決定接收牠。

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養寵物，是一輩子的責任，Yvonne說尤其是打算養兔仔的朋友，更需三思。

「很多人以為兔仔細細隻，外表可愛溫馴，理應毋須花太多心機精力便可飼養，但其實又是否你想像中那樣？你聽過狗叫、貓叫，就沒聽過兔仔叫，因兔仔不懂運用聲帶，牠們要表達情緒，便要靠抓籠、咬你或抓你，傷口更隨時要大到縫針。很多時主人覺得與預期有落差，便會棄養。」

飼養環境有需求

此外，兔仔每日的起居飲食也有一定的要求，如飼養的籠應是兔仔伸長手腳後的長度，因牠們是草食性動物，籠內必須24小時放有提摩西牧草，有時可餵些新鮮蔬菜，如油麥菜、唐生菜或菜心等。最基本是每日要加草兩次、更換清潔的食用水及清潔籠舍，每日或隔日要梳毛，約3至5星期便要剪指甲。

提起兔仔，許多人會想到紅蘿蔔，但其實牠們的消化系統是不能消化糖份及澱粉質，否則容易令腸胃產生氣體，導致腸塞，最快6小時便死亡。

亦有不少人對兔仔的印象是「臭」，Yvonne說這亦是由於吃得太多糖及澱粉質的緣故，加上籠裏的墊材不妥亦有影響。她說︰

「兔仔的尿液濃縮度較高，籠內放有環保紙砂、3D墊、動物尿片等吸尿，如墊材鋪得不好，不能在小便後及時吸索，反被兔毛吸收，日積月累下整個籠都會有臭味。」

▲ 兔仔放風場地要求（湯致遠攝）

她續指，兔仔每日亦需要有「放風」時間，即是自由活動，可幫助腸胃蠕動，亦會令心情較好。「但要注意，由於兔仔的骨是中空，放風時必須以軟墊及圍欄圍好，否則牠們跳高跳低，容易造成骨折。牠們亦很喜歡咬電綫，圍欄亦可防止牠們觸電。」

兔仔也是容易受驚的動物，如籠邊突然有物件掉下，或到陌生環境接觸陌生人，都會有情緒，應盡量避免。

飼養前應考慮清楚

協會亦不建議市民帶兔仔外出，第一是外面人多喧囂，對人類來說是很普通，但對兔仔來說則是非常嘈吵。尤其是戶外的公園，當中有牠們的天敵-狗及小朋友，見兔仔可愛就會追着牠們跑，令牠們受驚，一驚就會厭食。而且草地會噴灑農藥，怕牠們吃了會中毒。

兔協也強烈建議主人應帶寵物兔去絕育，因八成以上的雌性會有生殖器官相關疾病，而雄性兔仔年長時患睾丸或生殖器官疾病亦逾5成，絕育可延長牠們生命，對主人來說也是好事。

而兔仔常見病主要有腸塞、腸胃停滯等，主人需要多加留意牠們的飲食、排便或飲食情況是否與平日不同，如有異常應盡快去看醫生，愈早察覺康復機會會較高。她說︰

「尤其是新手主人，應要更細心觀察兔仔的狀況，因牠們是食物鏈底層的動物，擅於隱藏自己的病徵，否則容易被獵食者發現。故很多時牠們縱使患重病，但外表仍會很精靈活潑。」

Yvonne最後亦呼籲，大家養兔仔必須要考慮清楚，不應因一時「貪得意」，造成更多小動物被遺棄的悲劇。

兔仔醫療費用相對貓狗來說較高，動輒要5、6位數，大家養兔前應問自己是否有能力或願意去付這筆費用。加上牠們的壽命至少8至10年，你的人生規劃中又是否預計會有牠，或能否承諾視牠如家人，無論將來去哪也會帶牠同行？這兩點是最重要的，寵物終究也是一條生命，應準備好才帶牠們回家。

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宜領養勿購買

兔協提供領養兔仔服務，申請者須年滿18歲、有全職工作，經審批後需到協會做兩次清籠義工，協會亦會準備一張如「嫁女」般的物資清單，確保申請者準備充足。然後要上免費護理班學習照顧兔仔，如剪甲、梳毛等，並需考試，成功後便可帶兔仔回家。

記者︰黃依情