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【土耳其地震】民政處統籌地區團體捐贈支援物資　深水埗及大埔共捐1,200條毛氈送暖

社會 21:29 2023/02/13

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深水埗民政專員黃昕然（左）及深水埗民政助理專員謝爾霖（右）向土耳其駐港總領事卡永祝（Peyami Kalyoncu）（中）送上賑災物資。（民政事務總署facebook）

土耳其日前發生7.8 級強烈地震，受災人數眾多，特區政府上周三（８日）派出一隊59人搜救隊伍，前往土耳其地震災區協助搜救工作，至今已救出４名生還者，令人鼓舞。而土耳其駐港領事館呼籲捐助支援物資，深水埗民政處同地區團體和人士合作，由上周六（11日）起分批將籌集到嘅物資送往領事館指定收集點。深水埗民政專員黃昕然今日（13日）聯同地區團體代表，再將最後一批物資運到收集點，捐贈予當地災民。合計物資有7,000件厚衣物、 近1,000張毛氈棉被、400張電暖氈、100個營幕及150台暖風機。

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本港多個地區都響應捐贈物資到土耳其，大埔民政處亦聯絡地區人士幫手，捐出暖爐、帳蓬、手電筒、睡袋、枕頭、禦寒衣物等。經與土耳其嘅相關單位聯絡及協調後，大埔民政專員陳巧敏今日亦親自到訪物資收集點，代表大埔區捐出200張毛氈，為災民送暖。

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責任編輯：吳雋妍

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