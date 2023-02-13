【藝創明天】西九大型藝術科技節壓軸環節「機緣都會」　展出十組互動裝置西九上空現極光

▲ 陳國峰攝

西九文化區大型藝術科技節「藝創明天」壓軸環節、由馬會贊助的「機緣都會」，昨起至下月5日在西九藝術公園及戲曲中心上演，由本地及海外藝術家將科技元素注入藝術創作，呈獻10個藝術科技節目，包括瑞士藝術家Dan Acher的大型戶外藝術裝置《約定極光》，今次首度來港，每晚7至10時於西九上空展現難得一見的絢麗極光。

Dan Acher讓本來捉摸不定、在極地才有機會看到的自然奇觀，靠光影模擬，定時在鬧市夜空綻放，且隨着現場天氣狀況，光束的動態、色調、密度等會不斷變化，巧妙糅合人工與自然。

德國錄像藝術家 Robert Seidel策劃的《夜光森林》（Petrichor），運用數碼投影、人造霧境及立體聲效，把藝術公園幻化成巨型流動水彩畫，讓遊人晚上可感受與別不同的西九面貌。

戲曲中心則展出《Rafael Lozano-Hemmer–生物特徵劇場》，呈獻國際著名媒體藝術家 Rafael Lozano-Hemmer在1992至2022年間創作的7個作品，將客觀乏味的生物數據，演變成瞬息萬變的動態藝術。

西九文化區表演藝術行政總監譚兆民指，「機緣都會」當中重要的契機是藝術家可以親自來港、親自為作品做微調。連同這個展覽，西九共有10組藝術科技展品，即日起展出至下月5日，免費入場、部分要網上登記。

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