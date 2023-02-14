【交通意外】梨木樹外賣電單車與的士相撞　鐵騎士送院搶救不治 (意外一刻曝光)

▲ 梨木樹外賣電單車與的士相撞，鐵騎士送院搶救不治。（網上截圖）

梨木樹發生致命交通意外。警方今早（14日）6時51分接報，指在和宜合道308號一帶，沿荃灣和宜合道落斜至梨木樹邨近楓樹樓對開，一輛對頭線的士疑右轉入麗梨花街，電單車收掣不及直撞向的士車頭，電單車司機被拋起直撞向的士大銀幕，司機頭盔亦飛脫倒臥地上昏迷，送院搶救後不治。

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救援人員接報到場，該名42歲南亞裔鐵騎士已陷入昏迷，被送往仁濟醫院搶救，惜終告不治。的士司機沒有受傷在現場協助調查，現場遺下一個外賣保溫袋。消息指死者為一名南亞裔外賣員。警方正調查事故原因。

該名66歲的士司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。

受交通意外影響，和宜合道往城門隧道方向部分行車線需封閉，現場一帶交通十分擠塞。

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記者：黃穎津、黃傑偉