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【重新出發】莊思明透露楊明出獄後近況　Lisa指男友有「自知之明」

娛樂 10:46 2023/02/14

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莊思明（Lisa）透露楊明出獄後的近況。

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩項罪名，並在去年12月22日被高等法院駁回不服刑罰上訴，判監18天。

楊明在1月7日出獄，並即日到TVB拍片公開向外界道歉。楊明出獄至今已超過一個月，在其女友莊思明（Lisa）最近上載至社交平台的相片中，也重回昔日有楊明在旁的畫面。

昨日（2月13日），Lisa出席活動後接受傳媒訪問時，大方透露男友的近況！

【重新出發】楊明找到新信仰由拜佛轉信主　跟樂易玲返教會崇拜決心改過

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莊思明大讚楊明

Lisa形容男友的狀態「返咗嚟七八成」，更提到男友的身型出現變化，「之前一排佢係好肥嘅，依家減返就冇咁肥。可能過完年佢食多咗少少，但到依家佢又減返啲。」

冧爆男友的Lisa，指男友知道自己變肥，並主動減肥。她更指男友是一個很有毅力的人，即是說過要做的事，也都會做到。

莊思明（Lisa）對男友楊明不離不棄！（經濟日報圖片庫）

甜蜜放閃

楊明與Lisa拍拖6年，難得Lisa對他不離不棄，可謂風雨同路！Lisa很滿意楊明，覺得他的性格很好，惟有一個不足之處就是尚未正式向她求婚。

在楊明出獄後，Lisa在大年初一（1月22日）在個社交平台分享與家人吃飯時的合照，楊明也在場。Lisa與楊明同樣身穿粉色系的上衣，十分合襯！從Lisa寫著「family time」，可見楊明已完全融入家中，不知明年會否到二人派利是呢？

在大年初七「人日」（1月28日），Lisa上載一張與楊明一同捧著蛋糕的合照，相中的Lisa小鳥依人般倚著楊明，二人同樣「露齒笑」，甚有默契！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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