【情竇初開】發現10歲兒收情信失去理智 媽媽做錯一事反令兒子情竇初開

情人節收到愛人甜蜜情信當然是浪漫的事，但如果發生在正值小學的子女身上，你又會否感到不知所措?日前一名媽媽發現10歲兒子書包內有一封情信，媽媽形容信件內容「大膽」，下款是兒子的同班女同學，內容不但向兒子告白「I LOVE YOU」，更直接約兒子放學後約會，媽媽看後除感驚訝現時小學生如此早熟外，更膽心兒子早戀，阻礙學業。重點是媽媽做了一個舉動，直接惹怒兒子，反更主動與女同學做朋友，媽媽感到無助，只好在家長群留言吐苦水。

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該名媽媽發現兒子的情信後，既憤怒又傷心，認為兒子對自己有所隱瞞，她馬上致電學校班主任，更私下在家長群找出女同學的家長，並要求女同學別再「打擾」自己的兒子。當兒子發現媽媽的舉動後，覺得「顏面盡失」，反而主動跟女同學做朋友，母子間產生矛盾，兒子不再像以前願意與媽媽交談。

香港童協創辦人林雲峰(Timothy)回覆記者查詢時直言，曾接觸過不少面對青春期子女早戀的父母們求助，他發現有兩件事是家長不能做的。

1.私下找對方講數

有些父母當知道孩子拍拖後，彷彿失去理智，除了責罵孩子更有機會通知對方或對方家長，希望阻止孩子繼續「錯」下去。這種做法除了會讓孩子顏面無存，更會讓孩子心生怨恨，讓孩子覺得父母並不是值得信任的對象。

2.嚴厲責罵

追求戀愛是青春期的必經階段，非但沒錯而且更是人性。不少父母因為嚴厲責罵拍拖的子女，或反應過大地壓抑子女談論或接觸，也會加劇子女的反叛行為。

Timothy明白家長擔心子女太早拍拖問題多，但他建議家長首先要了解自己到底擔心的是哪一方面?影響學業?浪費金錢？偷嘗禁果搞出「人命」?

拍拖不一定會影響學業，記得我舊老闆讀中學的兒子拍拖時，為了可以與女朋友一起上學，早上準時不再賴床，成績更是二人一齊進步。

親子關係重在溝通，他建議家長可用一簡單方法，令孩子願意主動分享拍拖情況:

家長先主動與孩子分享你拍拖的趣事與看法。

阿仔，老豆當年好犀利...係呢，你而家學校有冇邊啲女仔你睇得上眼？

阿女，記住唔使主動去追男仔，你矜貴㗎嘛，應該等男仔做主動，妳再慢慢揀...當年媽咪呢...」

家長要放下身份溝通

Timothy笑言，家長要有心理準備，講完以上說話有機會換來兩句「痴線亅， 但平時能夠這樣放下身份溝通的家庭，往往能夠令子女提升對家長的信任度，他們都會比較願意與父母分享自己的心路歷程。

最後建議，與其家長因為擔心而想盡方法去抑壓，倒不如學會分享，成為孩子最信賴的感情傾訴對象，才有機會進入他們的世界，幫他們解決青春期面對的問題。

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責任編輯︰許珞珩