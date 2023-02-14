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【土耳其地震】土耳其震後一周傳奇蹟　6歲女童困廢墟178小時獲救

親子 10:01 2023/02/14

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土耳其地震災區一名6歲女童被困廢墟178小時獲救。

土耳其大地震於上周一（6日）發生7.8級大地震，距今已經一星期，死亡人數超過3.5萬人，縱然已過了黃金救援時間，但災區仍不時傳來好消息，陸續有受困於廢墟170小時以上的倖存者被救出。

綜合外媒報道，救援人員在阿德亞曼(Adiyaman )救出一名叫Miray的女孩，她已受困廢墟178小時，救援人員也將救出她的姐姐。Miray大約6歲，而較早前土耳其交通部長Adil Karaismailoglu宣布這個消息時，以為她只有4歲。

在災情最嚴重的哈塔伊(Hatay)，亦救出被困160多個小時的11歲女童Lena Maradini；而同一城市的另一地點，婦女Naide Umay也獲救，當時她已受困175小時以上。另有一名70歲的老婦Gurbuz從一棟倒塌的三層建築物的廢墟中被救出。

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災區傳屍體腐爛氣味

由於震後已一星期，災民的生存機會愈來愈渺茫，災區更已傳出「死亡的氣息」。隨著氣溫上升和變暖，建築物廢墟中已傳出屍體腐爛的氣味，故仍然在瓦礫下掙扎求存的人，還要面對環境衛生問題。

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責任編輯︰王明芳

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