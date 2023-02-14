【復常之路】李家超：目前要聚焦全力拼經濟　目標今年完成23條立法

▲ 行政長官李家超。（資料圖片）

行政長官李家超今日（14日）出席行會前見記者。他指在中東之行共獲得15項成果，包括香港及沙特政府同意啟動保護及促進投資的正式談判、香港及阿聯酋政府亦同意展開討論簽署發展綠色及可持續金融合作的備忘錄工作，以及13份合作備忘錄或意向書，範圍覆蓋金融、創新科技、商務、交通、能源、建築專業等。

另外，李家超又指目前要聚焦「全力拼經濟」，政府會把握通關良機，加強與內地各級政府聯繫。他表示香港是大灣區的一份子，李家超指短期內會拜訪廣東省政府領導及到訪大灣區內地城市與澳門，望能將彼此的合作提升上一台階，促進大灣區的高質量發展。

土耳其日前發生7.8級地震，政府派出特區救援隊，已先後救出4名生還者。李家超表示，為救援隊感到驕傲，會繼續為他們打氣，並祝願他們一切順利。政府亦徵集價值約3,000萬元的賑災物資，待落實運輸安排後便會於日內送往災區。此外，香港市民早前亦捐贈逾100噸物資，已於昨晚（13日）運往土耳其作應急之用。

【09:50】

李家超表示，就股票市場的價格波動，及土地銷售方面的影響。如投資者有意投拍地皮會考慮不同因素，包括世界的發展及經濟。就國家安全方面考慮，政府有責任維護國家安全，地產業界亦支持當局做法。李家超認為，這方面對投資者是沒有分別的。他又強調，維護國家安全是整個香港地區的責任。

至於會否再派發消費券，李家超指財政司現正就預算案諮詢不同界別，會考慮不同界別的聲音。

至於放寬口罩令，他指在冬季高峰期過後會考慮如何慮理口罩令問題，包括考慮專家及醫衞局局長意見，會積極考慮撤銷口罩令。

【09:45】

李家超強調，23條立法立場無變，香港特區有憲制責任，盡早就23條立法。他指國家安全千變萬化，國際關係複雜，國安風險仍有潛伏在香港的可能性，要全面鞏固機制。政府目標是盡快於今年內完成立法，如若不然亦希望在明年完成。

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記者：黃穎津