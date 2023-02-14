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【復常之路】李家超：目前要聚焦全力拼經濟　短期內到訪大灣區及澳門

社會 09:49 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

行政長官李家超。（陳永康攝）

行政長官李家超今日（14日）出席行會前見記者，提及到土耳其救援、23條立法，以及到訪中東等內容。他指在中東之行共獲得15項成果，包括香港及沙特政府同意啟動保護及促進投資的正式談判、香港及阿聯酋政府亦同意展開討論簽署發展綠色及可持續金融合作的備忘錄工作，以及13份合作備忘錄或意向書，範圍覆蓋金融、創新科技、商務、交通、能源、建築專業等。

另外，李家超又指目前要聚焦「全力拼經濟」，政府會把握通關良機，加強與內地各級政府聯繫。他表示香港是大灣區的一份子，李家超指短期內會拜訪廣東省政府領導及到訪大灣區內地城市與澳門，望能將彼此的合作提升上一台階，促進大灣區的高質量發展。

【09:50】

李家超表示，就股票市場的價格波動，及土地銷售方面的影響。如投資者有意投拍地皮會考慮不同因素，包括世界的發展及經濟。就國家安全方面考慮，政府有責任維護國家安全，地產業界亦支持當局做法。李家超認為，這方面對投資者是沒有分別的。他又強調，維護國家安全是整個香港地區的責任。

至於會否再派發消費券，李家超指財政司現正就預算案諮詢不同界別，會考慮不同界別的聲音。

至於放寬口罩令，他指在冬季高峰期過後會考慮如何慮理口罩令問題，包括考慮專家及醫衞局局長意見，會積極考慮撤銷口罩令。

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記者：黃穎津

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