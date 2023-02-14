【流水落花】黃心穎「安心事件」後復出闖樂壇　鄭秀文大方回應送鼓勵

▲ 鄭秀文大方回應黃心穎復出闖樂壇。

34歲黃心穎自2019年爆出「安心事件」，背著當時男友馬國明偷食人夫許志安，形象直插谷底。由此神隱幾乎消失娛樂圈，僅偶爾在個人社交平台試水溫。近日突然上載一段約20秒的新歌預告，宣布轉戰樂壇自資當跳唱歌手，更將大量舊照刪走，意味重新出發。

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鄭秀文大方回應

許志安太太鄭秀文（Sammi）近日忙於為主演的電影《流水落花》宣傳及謝票，她自2001年拍攝《鍾無艷》後，第二度再摘此大獎的影后寶座。昨日（2月13日）Sammi與陸駿光、導演賈勝楓及兩位小演員吳祉嶠、趙啟嵐一同現身謝票活動。

談及黃心穎復出轉戰樂壇，並預告新歌《Crown Me》於今日（2月14日）情人節推出。

Sammi受訪稱不知此事，不過聽到此消息後，回應說：「每個人都應該要有個新開始。」Sammi再大方續補充指：「無論經歷咩都好，其實每個人都應該要有個機會去開始。」

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原諒出軌丈夫

當年「安心事件」爆出第3日，Sammi發長文回應丈夫出軌事件，以歷「婚姻中共同重要的一課」。

擁有基督教信仰的Sammi選擇原諒許志安：「我們在婚姻中走進更深處，婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。人誰無過是老生常談，但事實確是如此啊。」

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