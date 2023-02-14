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【奇妙的愛】「女跨男」丈夫為愛停止變性　印度首宗跨性別夫婦誕愛兒

健康 11:08 2023/02/14

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「女跨男」丈夫為愛停止變性療程，印度首宗跨性別夫婦誕下愛兒。

愛，總能令人誇過一切界限。印度一對跨性別夫婦日前誕下愛兒，成為當地首例。夫婦二人均為跨性別人士，「女跨男」丈夫更為愛暫時終止變性療程，最終迎來小生命。

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綜合外媒報道，印度夫婦23歲的Zahhad Fazil及其伴侶Ziya Paval均為跨性別人士。懷孕的Zahhad Fazil本為女生，及後進行荷爾蒙療程變性為男性，而伴侶Ziya Paval則相反，為「男跨女」人士。

由於二人的變性療程都是以荷爾蒙激素療程為主，故對當時並未切除卵巢及子宮的Zahhad而言，只需要停止以上療程便可懷孕。於是，二人於1年半前便決定生育。

分娩後，二人亦有在其個人社交平台上分享喜獲新生命的喜悅，

我真的很開心！今天是我抱著BB的好日子，BB已喝過奶了，身心健康也沒問題，一切也非常好！

一家三口並拍下溫馨的家庭照，但二人並未有分享嬰兒的性別以及姓名。

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據悉，自2014年起，印度便承認「第三性別」的族群，而且性別一欄上更設有「其他」一選項。當地最高法院亦宣佈，跨性別人士與其他的公民擁有相同的權利。而Zahhad Fazil夫婦二人則透過此例，成為首對擁有「小生命」的跨性別夫婦。

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責任編輯：羅嘉欣

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