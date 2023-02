【情人節報喜】雨僑與羅力威組四口之家　再榮升人母：一切順利平安

▲ 雨僑在情人節報喜,宣布誕下細囝Harvey!

今日為情人節,雨僑(Ava)於社交平台公布再度榮升媽媽的喜訊!雨僑於2020年8月8日早上8時,剖腹誕下女兒Harper(哈啤),今日就再誕下兒子Harvey,湊成一個「好」字,恭喜恭喜!

【孕媽扮靚】雨僑陀第二胎即將卸貨 索媽分享孕婦護膚化妝染髮心得

雨僑:一切順利平安

雨僑在社交平台上載與丈夫羅力威抱著兒子的合照、全家福、兒子的可愛睡相,並分享再為人母的感受:

小情人報到 去年知道弟弟的預産期是14/2/2023便覺得很有意思。今年情人節,我們第一次四口子一起過,歡迎來到我們的家—— 𝚖𝚢 𝚋𝚊𝚋𝚢 𝚋𝚘𝚢 𝙷𝚊𝚛𝚟𝚎𝚢



#係媽媽最愛嘅厚嘴男

#情人節快樂

#一切順利平安

#謝謝大家的關心

羅力威則發文:「Welcome to our family my baby boy! 我地從此以後又多個人 又多雙筷啦 Happy Valentine's Day!」

陳凱琳(Grace)、楊洛婷、楊秀惠等,也有在帖文留言送上祝福,為Ava、羅力威一家感到高興。

與情人節「有緣」

雨僑在2020年8月剖腹誕下女兒Harper(哈啤),去年8月宣布喜訊再當媽媽,現時成功榮升兩孩之母。

她在今年情人節公布誕下細囝的消息,而她在2020年的情人節,就於社交平台宣布懷有第一胎。

