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【情人節報喜】雨僑與羅力威組四口之家　再榮升人母：一切順利平安

娛樂 11:55 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

雨僑在情人節報喜，宣布誕下細囝Harvey！

今日為情人節，雨僑（Ava）於社交平台公布再度榮升媽媽的喜訊！雨僑於2020年8月8日早上8時，剖腹誕下女兒Harper（哈啤），今日就再誕下兒子Harvey，湊成一個「好」字，恭喜恭喜！

【孕媽扮靚】雨僑陀第二胎即將卸貨　索媽分享孕婦護膚化妝染髮心得

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雨僑：一切順利平安

雨僑在社交平台上載與丈夫羅力威抱著兒子的合照、全家福、兒子的可愛睡相，並分享再為人母的感受：

小情人報到 去年知道弟弟的預産期是14/2/2023便覺得很有意思。今年情人節，我們第一次四口子一起過，歡迎來到我們的家—— 𝚖𝚢 𝚋𝚊𝚋𝚢 𝚋𝚘𝚢 𝙷𝚊𝚛𝚟𝚎𝚢

#係媽媽最愛嘅厚嘴男
#情人節快樂
#一切順利平安
#謝謝大家的關心

羅力威則發文：「Welcome to our family my baby boy! 我地從此以後又多個人 又多雙筷啦 Happy Valentine's Day!」

陳凱琳（Grace）、楊洛婷、楊秀惠等，也有在帖文留言送上祝福，為Ava、羅力威一家感到高興。

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與情人節「有緣」

雨僑在2020年8月剖腹誕下女兒Harper（哈啤），去年8月宣布喜訊再當媽媽，現時成功榮升兩孩之母。

她在今年情人節公布誕下細囝的消息，而她在2020年的情人節，就於社交平台宣布懷有第一胎。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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