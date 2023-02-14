《夢幻街少女》真人版重現經典暖心名場面　松坂桃李清野菜名延續浪漫

▲ 《夢幻街少女》

由宮崎駿負責劇本及分鏡、1995年推出的吉卜力動畫電影《夢幻街少女》，其實是改編自日本少女漫畫家柊葵在1989年期間發表的作品，事隔廿多年，由電視劇《在世界的中心呼喊愛情》日本導演平川雄一朗執導的真人版《夢幻街少女》，延續少女月島雫與少年天澤聖司異地戀十年後的原創故事。

《流浪之月》型男松坂桃李扮演成年版天澤聖司，《那個男人》女星清野菜名則扮演成年版的月島雫，影片還重現原作漫畫及動畫版都有描述的初中生活名場面，固然令《夢幻街少女》迷十分期待，亦可讓從未看過《夢幻街少女》的觀眾，重新認識這個人見人愛的暖心浪漫愛情故事。

▲ 《夢幻街少女》

考驗戀情及理想

真人版《夢幻街少女》描寫少女月島雫與少年天澤聖司一對在初中時期相識的情侶，女的夢想成為作家，男的立志成為大提琴手。電影開場已是原著故事十年後，雫在一間出版社擔任兒童小說編輯，可惜編輯工作與作家夢都未如理想。

一直在意大利生活的聖司，音樂夢之路也不算平坦。適逢雫在工作上犯了重大錯誤，請大假作自我反省，於是飛往意大利探望男友，一切發展卻不像你預期，更考驗兩人的戀情，以及雫對工作及理想的抉擇。

▲ 《夢幻街少女》

名場面重現

片中加插不少原作漫畫及動畫版都有描述的初中生活重要名場面，絕對能勾起《夢幻街少女》迷的回憶。觀眾熟悉的角色，初中時期的與成年後的都以真人版出現。

童星出身的安原琉那飾演初中版的月島雫，於《淺田家！》扮演大哥淺田幸宏童年版的中川翼，則飾演初中版天澤聖司，兩人重現這對少男少女主角可愛有趣的邂逅。

故事中重要的藝術珍品商店「地球屋」、愛自己行動的肥貓阿月、「地球屋」店主，即聖司的爺爺，還有他的男爵貓玩偶，都一一重現觀眾面前。

▲ 《夢幻街少女》

田中圭參演

電影中也有充滿驚喜及份量的原創新角色，《大叔的愛》日本一線紅星田中圭片中擔演重要大配角，飾演溫文內斂的兒童小說家園村真琴，女主角月島雫本來是他的責任編輯，因一事惹怒了園村。田中圭這個角色，都緊扣著「傾聽內心說話」的故事主題。

另外，電影中另一重要元素是聖司彈奏、雫歌唱的歌曲，真人版電影中演繹的是日本家傳戶曉的70年代經典名曲《給我一雙翅膀》（翼をください），此曲由日本老牌民謠組合紅鳥原創，多年來獲得不少日本歌手重唱。

▲ 《夢幻街少女》

保留原著氛圍

新舊動畫迷應該也對此曲不會陌生，因電影《福音戰士新劇場版：破》亦曾用上這首歌曲作為重要震撼場面的配樂。今次真人版片《夢幻街少女》中，兩個時期的女主角都會歌唱《給我一雙翅膀》外，渡邊謙的演員女兒杏，亦會重新演繹這首名曲作為影片主題曲。

導演平川雄一朗坦言：「《夢幻街少女》已是膾炙人口的名作，製作一部在原作故事發生十年之後的真人電影，雖然會感到很大壓力，但我們結合了包括兩位主角在內的所有台前幕後工作人員的力量，拍成一部保留原著氛圍的暖心電影！」

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