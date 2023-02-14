【遇溺意外】6歲男童上游泳課溺水腦死　母痛心表示：這是不該發生的事

▲ 南韓一名6歲男童上游泳課溺水腦死，母親痛心表示：這是不該發生的事。

日前，韓國釜山發生一宗男童游泳溺水意外，一名6歲男童在某公寓的游泳池裡上游泳課時，背上的浮板卡在泳池扶梯上而使他動彈不得，但因當時游泳教練沒能及時發現，最終導致男童溺水並陷入腦死。

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綜合韓媒報道，釜山鎮區一名6歲沈姓男童於上周三（8日）晚間，在某公寓大樓内附設、水深1米的泳池裡上游泳課。監視器畫面顯示，該名男童見到另外一名學童潛入水中後，便有樣學樣，整個人穿過泳池邊的扶梯中間的空隙，未料身體穿過後背上的浮板，卻卡在了扶梯上，而使他動彈不得。

旁邊的學童雖試圖幫忙，卻無法將男童解救出來，當時游泳教練則在泳池另一端教其他學童，並與出意外的男童的距離越來越遠。而後來男童被救上水面，教練雖對男童實施了心肺復甦術，但男童已停止心跳，送醫時失去意識，並被宣告腦死。教練事後表示，當時以爲孩子們在叫自己過去一起玩耍，未知道是發生了意外。

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男童的母親事後將兒子的慘況公開，希望能引起外界對游泳設施安全的重視。男童母親受訪時痛心表示：「本來讓孩子學游泳是為了防止他掉進水裡溺死的事故，卻沒想到竟會因爲卡住而產生了意外。」同時也表示：

這是因為大人的疏忽而犧牲了孩子。這是不該發生的事，也是本來可以避免的。

目前，警方正在調查泳池是否有正式登記為公寓的公共設施。而相關泳池業者及公寓管理人員等，也正接受調查，是否存有疏失問題。

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責任編輯：羅嘉欣