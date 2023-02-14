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【情人節2023】248對新人註冊結婚按年升一倍　旺角花墟大批男士買花

社會 11:20 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

今日248對新人入紙註冊結婚，按年上升一倍。（曾耀輝攝）

今日（14日）是情人節，適逢大部分防疫措施獲撤銷，不少新人選擇在今天登記結婚，根據入境處數字，有248對新人已遞交擬結婚通知書，打算於今日登記結婚，較去年124對上升一倍，亦是自疫情爆發以來，最多人在情人節登記結婚的一年。

今天有121對新人則選擇由婚姻監禮人主持下共偕連理，127對新人選擇在婚姻登記處結婚，共248對新人結婚，創疫情3年以來新高。

對比過往5年的情人節，今年結婚人數是自2019年以來最高，當年2月14日共有333對新人登記，其後2020年至2022年受疫情影響，分別只有130、49及124對新人登記結婚；疫情前的2018年則有197對新人登記。

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另外，旺角花墟有大批男士買花束送贈伴侶，有男士早上9時前已買花送給妻子，指今晚會在留慶祝，認為隨著大部分防疫措施放寬，今年情人節氣氛較往年好。

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記者：陳麗娜

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