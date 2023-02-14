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【離奇猝死】連續5天網吧打機突猝死　男子死前30秒詭異畫面曝光

健康 11:55 2023/02/14

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連續5天網吧打機突猝死，男子死前30秒詭異畫面曝光。

廢寢忘餐打機煲劇，隨時有猝死危機！內地近日便發生有男子在網吧猝死的事件，有網店職員其後翻看閉路電視，發現男子在猝死前的最後30秒，曾出現一連串詭異動作，包括仰天張口、面容扭曲、全身抽搐，最終整個人從櫈上跌落地，陷入昏迷。男子其後被送院搶救，最終不治。

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湖南長沙

根據內地社群平台《91吃瓜中心》上載的訊息，湖南長沙一名男子連續5天於網吧流連過夜，多日都只吃杯麵充飢，未曾離開座位，並沉浸於網上游戲世界。期間雖然有店員曾提醒他稍作休息，但男子卻絲毫沒聽入耳。直到翌日早晨，有員工轉更巡查打掃時，竟發現男子已倒臥地上，多次呼喚亦沒有反應，於是馬上報警並將他送院，惜最終不治。

警員事後到場調查，並與職員翻看當時的閉路電視畫面，竟發現男子在猝死前30秒，突然出現一連串詭異動作。從片中可見，男子身體變得僵硬，仿似無法控制，其後莫名仰天張口，面容扭曲，未幾身體開始大力抽搐，整個人搖晃失衡，再從椅子跌落地。由於事發時，男子身邊正好沒有人，加上店員未能第一時間發現，故相信已錯失黃金救人時間。至於男子死亡原因，仍有待警方進一步調查釐清。

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經常捱夜容易引致猝死？

本港心臟專科學院候任院長陳藝賢醫生接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指，患感冒後若欠缺休息，加上劇烈運動，病毒進入心臟的機會增加，猝死風險也會增加。因為病毒不只影響上呼吸道系統，更有機會影響心肌。同時，經常捱夜、睡眠不足，也會誘發心臟問題。陳醫生提醒，若患有傷風感冒，宜先好好休息，此時做運動或引發性命危險。

除了因為心臟問題猝死，出現腦出血、大動脈撕裂等情況，也有猝死危機。部分人在數個月或一年半載前，有機會出現隱性疾病而不自知。陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

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責任編輯：羅嘉欣

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