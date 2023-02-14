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【情人節天氣】情人節入夜轉涼降至15度　明早最低氣溫10度

社會 12:45 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

情人節的氣溫顯著轉涼。（曾耀輝攝）

今日（14日）情人節的氣溫顯著轉涼，風勢較大，氣溫介乎15至20度，天氣大致多雲，日間部分時間天色明朗，初時有一兩陣微雨，晚上逐漸轉涼。正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日低5至7度，同時覆蓋廣東沿岸的雲層正逐漸轉薄。

今午天色明朗，晚上大致多雲及相當清涼，吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。乾燥的東北季候風正影響華南，廣東沿岸顯著轉涼，天氣漸轉乾燥，隨後兩三日華南沿岸天色大致良好，預料該季候風會在週末期間稍為緩和。天文台展望明早天氣寒冷，日間天晴乾燥。隨後一兩日早上仍然清涼。根據九天天氣預報，今日至周五（17日）會最低溫溫維持13至15度，周六起氣溫逐漸回升至17度.

根據自動分區天氣預報顯示，今晚10時各區的氣溫大概17度，新界、西貢、將軍澳等地區再低一兩度。明日（15日）早上６時，各區氣溫急降，介乎10至13度，大埔及天水圍等地區12度，打鼓嶺最低氣溫僅10度。周日（19日）起，天氣會再度回升，最高氣溫22度。

香港九天天氣預報。(天文台網頁）

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責任編輯：楊佩瑩

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