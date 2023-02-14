【BB吮手指】手指生膿瘡媽媽誤當濕疹　1歲嬰兒患疱疹性指頭發炎

▲ 台灣有1歲嬰兒患疱疹性指頭發炎，手指公有密密麻麻的膿瘡。

BB經常吮手指，手指出現密密麻麻的小膿瘡，家長都會擔心。台灣有名1歲嬰兒手指生膿泡，媽媽為BB塗濕疹藥膏，沒好轉反而惡化，多次求醫發現真相，原來BB受「單純疱疹病毒」感染，患上疱疹性指頭炎，如果沒有及時適當的治療，病毒隨時傳染身體其他部分，一發不可收拾。

BB手指公紅腫多膿泡

台灣卓越皮膚科兒科聯合診所院長、兒科專科醫生顏俊宇近日在facebook專頁「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」分享了一宗小兒病患個案， 帖文的圖片嚇怕了一眾新手爸媽，BB的手指公紅腫、有傷口潰爛外，更布滿十多、廿粒的小膿瘡水泡。

顏俊宇醫生提及1歲嬰幼兒平時就會有吮拇指的習慣，所以該名小孩拇指常常紅紅腫腫，有些小傷口，可是近日出現多顆膿泡，家長初時發現以為生濕疹，為BB擦濕疹藥膏，可是反而膿皰變多沒好轉。

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媽媽帶小朋友去其他診所檢查，診斷懷疑因有傷口造成細菌感染，擦了幾天抗生素複方藥膏、以及加上口服藥沒有見效，再向顏俊宇醫生求診。

手指感染病毒難自然癒合

小朋友的拇指腫脹，而且有群聚的水泡，醫生初步診症是兒童感染「疱疹性指頭炎」（ herpeticum whitlow），再進一步問診，媽媽指小朋友前3天有牙齦紅腫流血、潰瘍，醫生就更確定這些都是跟單純疱疹感染有關，通常是HSV-1。雖然有時候疱疹病毒感染可能會自行改善，但因為小孩咬手指嚴重，預期傷口可能很難癒合，所以使用了口服病毒藥Acyclovir，減少後續病毒傳染其他地方，該嬰兒覆診時病情明顯有大改善。

▲ 紅腫又多粒粒，陰公！（圖片︰「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」FB）

顏俊宇醫生解釋單純疱疹病毒通常會經由碰觸黏膜，例如口、眼、鼻、生殖器或破損的皮膚進入人體，出現刺痛、紅腫、水泡等症狀。多數的皰疹感染都不會太嚴重，如唇疱疹、疱疹性齒齦炎，但皰疹性角膜炎、新生兒皰疹、皰疹性腦炎或腦膜炎，這些就要特別注意，不及早治療可能會有嚴重後遺症。

病毒無法根治隨時翻發

此外，單純皰疹感染雖然會自然痊癒，但多數病患的病毒會躲到身體的神經節處，進入潛伏狀態，日後只要在特殊情況下如睡眠過少、免疫力低等等，病毒會感知到環境改變，開始活化、複製，隨著體內循環移動到皮膚表面，造成疱疹的復發

大家知道口服病毒藥物「無法根治」皰疹，主要是降低症狀的嚴重性，讓病程縮短。想減少被傳染，大家在接觸疱疹或塗藥後都必須洗手，不要刻意弄破水疱，以防傳染至指頭或其他部位。而長在唇部的皰疹要避免親吻，尤其是對嬰幼兒，也不可與他人共用飲食用具和毛巾。

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責任編輯︰顏紫燕