【謀殺親兒】狠父為情婦拋子女落街突寫懺悔信　前妻批上訴手段︰要贖罪就接受死刑

▲ 重慶一對小姊弟遭父親拋落街慘死，男方突然寫懺悔信給前妻疑另有所圖。

內地重慶一對小姊弟遭生父拋落街慘死，父親及其情婦因故意殺人罪被判處死刑，二人不服裁決提出上訴。事隔兩年多，男方突然寫信給前妻，表示後悔自己的所作所為。不過，前妻認為這只是他為了上訴的手段，向他明言要贖罪就接受死刑。

綜合內地傳媒報道，2020年11月2日，兩名未滿3歲的幼童慘遭生父張波及其情婦葉誠塵謀殺，從15樓家中雙雙墮地身亡。法院於2021年12月進行一審，認為兩被告的行為突破人倫、道德及法律底線，加上作案動機卑劣，手段殘忍，判定罪行極其嚴重，判處二人死刑。張波及葉誠塵提出上訴，惟二審日期未有公開。

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二審前向前妻發信求原諒

小姊弟的母親陳美霖在1月收到張波的3封信，表達懺悔，並請求她原諒。他在信中寫道，「真心由衷的對不起兩小孩、你以及家人們」、「兩年來我每天都非常痛恨自己」、「這是我這輩子做的最後悔的事情」、「千言萬語都無法表達我心中對你們的內疚、懺悔」。他還希望陳美霖去拜祭孩子時幫他上一炷香，讓他贖罪。在第3封信，他寫道「剩下的時間已不久了，現目前我最渴望就是收到你的回信」。

陳美霖不為所動，推斷張波在事發後兩年多才來懺悔，全因關鍵的二審開庭在即，他為了保命才給她來信。2月8日，陳美霖給張波回信︰

對於你和葉誠塵來說，最真誠的贖罪就是坦然地接受一審判決，靜靜的死去。

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她對前夫喊話，別再以愛的名義來求得原諒，因為他從來都不是一個好丈夫，更不配做一個父親。為人母的她堅決要為死去的一對子女討回公道︰

為了兩個孩子，我必須看到你們死，不惜任何代價。

將謀殺偽裝成墮樓意外

張波於2019年出軌，搭上富二代情婦葉誠塵，及後向陳美霖提出離婚。夫妻於2020年離婚，根據離婚協議，女兒歸陳美霖撫養，兒子在6歲前歸張波撫養。張波疑早動殺機，先以買衣服為由，前後三次把大女接到家中，然而頭兩次都因前妻及自己母親在家而沒下手。

直至最後一次，他趁前妻及母親出門時，把正在睡房玩耍的兩名孩子雙腳抱住，從窗戶中拋出，偽裝成墮樓意外。事後張波更假惺惺地在現場撞頭嚎哭，令人心寒。陳美霖至今仍未知二人的殺人動機，為何非要置兩個孩子於死地，認為子女根本不妨礙他們，她也沒和葉誠塵有過任何正面衝突。

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責任編輯︰王明芳