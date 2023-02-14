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【新四十二章】譚凱琪裸泳挑逗陳豪　網民揣測Zoie《鹿鼎記》角色係呢個

娛樂 12:59 2023/02/14

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昨晚播出的《新四十二章》挑戰電視尺度！

TVB劇集《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛、譚凱琪（Zoie）等主演，自播出以來話題十足，尤其科幻故事帶搞笑情節，劇集上周黃金時段最高收視20.9點（134萬觀眾），反應不俗。

昨晚（2月13日）播出《新四十二章》，除重現陳豪於《帝女花》的經典對白「同朕Check吓」，又有鄭子成rap歌扮cute，相當有喜感。

【新四十二章】陳豪演中文教授自稱普通話勁　譚凱琪新挑戰嘗裸泳

 

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「全裸」演出

不過，昨晚最矚目莫過於陳豪飾演的章經，與關玉菁（譚凱琪飾）到沙灘「裸泳」的場口。本以為單單海邊傾訴心事，豈料來個出人意表的劇情！

章經以為要講出自己的秘密心事已經夠赤裸，關玉菁竟突然脫下衣服裸泳，章經隨即發揮「男性本能」跟隨落海暢泳，「坦蕩蕩」火辣指數飆升！

譚凱琪背部「全裸」演出之餘，更因劇情講述陳豪怕譚凱琪被人「睇蝕」全相，故此在海中攬實對方，相當親密。

拍攝花絮曝光。

Zoie事後受訪透露拍落水戲前做足打底功夫，並謂該場戲最難忘是「夠晒凍」：「拍嗰時係凌晨5點幾6點，因為一朝早未有太陽，就算有都唔會好猛，仲要落水，所以真係有啲凍。其實呢場唔係真係全裸，拍嘅時候我係著晒肉色上、下身打底先至落水嘅。」

而且她更帶備薑茶暖胃，準備功夫充足。至於陳豪拍攝前亦搞笑謂：「希望我拍完仲有知覺。」

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演反派「龍兒」？

由於劇情還未揭曉譚凱琪在《鹿鼎記》中屬哪一個角色，故不少網民大感疑惑。有人猜測她是神龍教教主「龍兒」，亦有人表示希望譚凱琪不是final boss：「希望譚凱琪唔係奸角」、「好想知譚凱琪係鹿鼎記內咩角色」、「莫非真係神龍教教主？」

片頭剪接譚凱琪開槍的片段，估計她在劇中甚為打得，有理由相信當中暗藏殺機！

點擊播放「譚凱琪裸泳調情陳豪」影片：

【十八年後的終極告白2.0】譚凱琪產後極速修身演惡女　Zoie：媽媽也要有Me Time

最美反派

譚凱琪過往曾多次演反派，《大帥哥》飾演日本藝妓兼間諜「葉天嬌」；《降魔的2.0》裡飾演終極大奸角海魔；《十八年後的終極告白2.0》偷食陳山聰做「出軌人妻」，被網民封為「最美反派」。

值得一提的是，她曾於《致命復活》為劇情大解放，半裸上陣演出，如今可以「出貓」打底，相對十分小兒科。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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