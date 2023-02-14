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【土耳其地震】護士無懼強震衝入病房　以肉身保護初生嬰兒獲激讚

健康 12:35 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

（影片截圖）

土耳其南部接壤敘利亞邊境上周一（6日）發生7.8級大地震，至今已造成超過3.6萬人死亡。近日網上流傳一段影片，可見地震發生時，2名護士沒有選擇逃生，而是衝進病房保護嬰兒保溫箱，避免他們掉落。

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從閉路電視畫面可見，地震發生一刻，原本沒有醫護人員的初生嬰兒病房開始劇烈搖晃，嬰兒保溫箱和儀器亦因而不停晃動。不久有2名護士衝進病房，立即上前用雙手和身體緊緊護著保溫箱，避免箱子掉落，傷害到裡面的小生命。

點擊下圖看事發經過：

    點擊圖片放大
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影片被當地政客Fatma Şahin分享到Twitter後引起關注。據當地媒體報道，事件發生在土耳其南部加濟安泰普市（Gaziantep）一間醫院，2名護士Devlet Nizam和Gazwl Caliskan的無私行獲網民激讚。

死亡人數增至逾3.6萬人

土耳其和敘利亞地震發生逾一周，死亡人數已增至超過3.6萬人，各國紛紛派出救援團隊前往災區搜救。聯合國緊急救災協調員格里菲斯早前表示，由於仍有大量人被埋在瓦礫下，最終死亡人數恐怕會增至5萬多人。

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責任編輯：羅嘉欣

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