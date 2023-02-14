【鶼鰈情深】腦退化夫婦分離1年後療養院重逢 90老翁終認得太太共度情人節

▲ 兩夫婦雖然都患上失智症，但90歲拉奇卡終於認得老婆共度情人節。

今日是情人節，情侶們都甜蜜蜜慶祝，當中還包括一對新加坡的失智症耆英夫婦。新加坡90歲老翁拉奇卡 (Lachica)與86歲妻子林安妮 (Lim Annie Bernadette)結婚62載，兩人都患上失智症，老翁去年生病入院治療後，再轉到療養院休養，由於疫情太太無法探望，去年尾太太亦被安排入住同一療養院時，兩人因為長期分隔，老翁起初竟認不得老婆，療養院職員在情人節前夕特意為兩人安排了情人節燭光午餐，在親友見證下共度溫馨時光，太太林安妮更感動得熱淚盈眶。

新加坡《新明日報》報道，拉奇卡與太太一向恩愛，兩人有3名子女，雖然女兒是林安妮與前夫所生，但一家五口人相處融洽。兩人的小兒子羅倫斯是60歲的公務員，他接受《新明日報》訪問時透露，父親之前曾因為患病入院一年，之後經醫生建議轉入一家離家不遠的療養院，年老的母親因疫情，無法前往探望。

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羅倫斯說，直至去年11月，母親被安排入住同一療養院，兩人才相認︰「父母都患有不同程度的失智症，母親剛搬入時，父親因為分離太久，都認不得她。」不過，這對老夫妻在療養院的日常活動中相處久了，拉奇卡有一次外出時竟然說出

她是安妮，我的老婆。

老翁與太太相認，讓一家人都感動不已。而療養院職員亦十分有心，特別在情人節前夕為兩人安排了一頓情人節燭光午餐，除了蛋糕，還有鮮花，現場佈置亦盡顯心思，令兩人十分開心，齊齊舉杯暢飲。

老婦看見兒子、侄女等到場慶祝時，更流下了喜悅的淚水。席間，夫妻倆不忘分享食物，林安妮笑著對老伴連說幾句︰「我愛你！拉奇卡。」老翁則摸摸愛妻子的頭，溫馨讚她︰「好女孩。」

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相處之道在於聆聽

林安妮亦分享她的夫妻相處之道︰「最重要是雙方聆聽彼此，我們不愛爭吵。」據知兩人每年都會一起慶祝每個節目，儀式感十足，更會在彼此的生日、聖誕、農曆新年等日子，廣邀好友到家中享用自己烹煮的大餐。林安妮廚藝了得，而丈夫亦精於菲律賓家鄉菜。他們對於這頓情人餐，兩人讚不絕口。拉奇卡笑稱︰「現在每天有人為我煮食，我不用下廚了。」

負責籌辦午宴的療養院高級執行員林媁盈表示︰「這對老夫妻入住後，往往在一樓的活動室相聚。我發現他們會首先尋找彼此的身影，見面時又會牽手交流。這一幕讓人動容。」她認為日常的陪伴都充滿愛意，每天都是情人節。她又說

他們是首對同住的夫妻，於是就計劃了這場午宴。

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