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【台灣自由行】陸委會：早就有意開放香港自由行　惟對疫情研判不確定

社會 11:54 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

台灣陸委會今日（14日）舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會，正式宣布今年2月20日起，開放港澳人士來台自由行的申請，恢復網上辦理申請入台簽證。本月20日起，台灣亦解除於室内地方戴口罩的規定。

陸委會副主委梁文傑表示，開放香港來台自由行的早已開始研論，本來就有意提早對港開放，中間因爲内地突然完全解封，台灣對疫情判斷存在不確定性，所以至今才宣布開放。又表示，開放與否完全是根據疫情的判斷，香港措施和數字是比較透明和開放，對港澳的疫情判斷較有把握。目前未開放大陸旅客入境申請，未來會繼續按照疫情指揮中心判斷再作決定。

被問及港澳人士「九不得」規定會否影響香港旅客來台，梁文傑回應入台旅客本來就該遵守台灣法律規定，現在一切按照原來的法律規範，強調沒有新增的規定。

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記者：楊佩瑩

口罩 自由行 陸委會 台灣

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