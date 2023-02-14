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【誤診致死】女子食海鮮肚痛遭誤診盲腸炎致死　驗屍揭真正死因

醫生診症室 12:59 2023/02/14

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女子食海鮮肚痛，遭誤診盲腸炎致死；驗屍揭真正死因。

餐後肚痛都可能致命！一名女子吃完海鮮大餐後劇烈腹痛，求醫查不出病因，被誤診是盲腸炎和腹膜炎，結果女子當晚便休克死亡；法醫驗屍後揭發女子腹痛致死的真正原因。

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綜合内地媒體報道，雲南昆明一名女子某日吃海鮮後突然感到劇烈腹痛，於是求醫。由於該女子在事發當日前20天曾進行人工流產，術後未有妥善治療過，就被轉往婦產科做檢查。不過，婦科醫生卻查不出病因，於是再將女子轉入外科。最後，醫生初步診斷女子患急性闌尾炎（盲腸炎）和腹膜炎，為其打點滴（靜脈注射）治療。

陷休克死亡 驗屍揭真相

直至當日中午，女子感到腹痛減輕，獲准出院回家。當晚8點15分，女子失去意識長達15分鐘，家屬將她送院急救，可惜仍搶救無效去世。法醫在驗屍後發現，女子是因腹內疝氣（小腸氣）導致絞窄性腸梗塞致死，並非患盲腸炎和腹膜炎。家屬得知死因，憤而向院方提告。

法院事後鑑定，女子真正死因與院方診斷不同，反映院方對女子的檢查疏忽，僅用止痛藥緩解病人疼痛，未將她留院觀察，令女子錯失治療時機致死。法院最終判決，醫院須承擔50%責任及作賠償。

小腸氣可致腸臟壞死

香港港安醫院-司徒拔道外科專科醫生楊丕祥曾向TOPick表示，小腸氣又名「疝氣」或「脫腸」，在咳嗽、用力如廁、長時間站立、舉重運動等「谷住度氣」、令下腹受壓的活動下容易顯露。患者常見於男性，多數是小腸從腹壁突出，形成腫塊。而女性患者當中 ，以孕婦小腸氣風險較高，較常見的小腸氣部位為腹股溝，稱為「腹股溝疝」；亦有部分孕婦可能會在肚臍出現缺口，形成「臍疝」。

大部分小腸氣不會自行痊癒，也無法服藥治療，需手術處理。如不治療，小腸氣有機會愈變愈大，突出來的器官一旦「卡」住，會影響腸道暢通和血液供應，有機會導致腸梗塞或腸臟壞死等嚴重併發症。

【同場加映】預防腸阻塞茶飲

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責任編輯：羅嘉欣

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