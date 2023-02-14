【星二代尖子】25歲馬在驤有身形有學歷　馬德鐘狂拍親子片谷兒子人氣

▲ 25歲的馬在驤有身形有學歷，馬德鐘狂拍親子片谷兒子人氣。

54歲的馬德鐘反逆齡生長，早年已成功攻入內地市場，最近更與25歲兒子馬在驤（Xiang）狂拍親子片上載於其社交平台，身高190cm的馬在驤去年畢業於悉尼大學，獲得機械工程一級榮譽學士學位，更有男飛魚之稱，有身形有學歷仲有馬神爸爸帶住拍片谷人氣，知名度有增無減，不過卻被網民批「兒子比爸爸老！」。

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2020年，馬在驤被欽點拍劇集《我家無難事》，飾演爸爸馬德鐘的年輕版。雖然他遺傳了爸爸的高大身形，但始終樣貌比爸爸遜色，劇集播出後，人氣不繼，而他也要到澳洲繼續升學。

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馬在驤學有所成回港，爸爸馬德鐘踏入2023年，經常在其各個社交平台IG、微博及小紅書，上載與馬在驤一齊拍攝的親子短視頻，54歲馬神反逆齡生長，keep得非常好，相反25歲的馬在驤卻被網民指不夠父親帥氣，「分不清哪個是爸爸，哪個是兒子」、「還是爸爸靚仔」、「都是鍾意爹地的顏值多d」、「兒子比爹老」、「這個爹比兒子年輕」、「為什麼兒子看起來像大叔啊」，負評不少，但馬德鐘仍不放棄，繼續孖住兒子拍片，甚至將兒子自彈自唱的視頻放上微博，並話「好聽嗎？大家還想聽什麼歌？」宣揚兒子的音樂才華。

尖子兼男飛魚

中學就讀香港法國國際學校的馬在驤專長是游泳，曾在多個泳界比賽有出眾成績，2017年曾代表學校於澳州悉尼勇奪8面個人金牌及全場總冠軍，又代表南華會泳隊在第60屆體育節長池游泳計時賽中，奪得50米自由泳銀牌。其後馬在驤離港，到澳洲悉尼大學升學，主修機械工程系。因疫情關係，他一度在香港以遙距方式繼續學業，但對他影響不大，最終仍以一級榮譽的優異成績畢業。

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責任編輯︰王明芳