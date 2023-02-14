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【人工智能】ChatGPT通過美國醫生執業試　研究員：AI機械人成熟顯著里程碑

健康 18:30 2023/02/14

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ChatGPT通過美國醫生執業試，研究員稱是AI機械人成熟顯著里程碑。

科技日新月異，每天也在不停進步。近日有指人工智能聊天機械人ChatGPT通過美國執業醫生資格試（USMLE)，意味著未來ChatGPT或可參與臨床決定。研究員更形容，是次的成績可算是AI機械人成熟的顯著里程碑。

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2月9日，美國期刊《PLOS數碼醫療》發佈了一項研究報告，報告中指出AI（人工智能）聊天機械人ChatGPT於美國執業醫生資格試（USMLE）中，取得了達到或接近合格的60分成績。

綜合期刊所指，該資格試可分為數個部分，並採用了2022年6月的USMLE試卷中的350題，當中包括：基礎科學、生物科學、診斷推理以及生物道德學，能有效地測試ChatGPT不同範疇的醫學知識。

最終，ChatGPT於測試中數個部分，取得了52.4至75分的成績，達到合格的60分標準線。

針對ChatGPT的成績，該研究作者形容是次的結果為AI在臨床方面達到成熟的一個顯著里程碑。更指，AI在沒有任何人工強化的情況下，可在以困難著稱的專家考試中，取得合格成績，說明

大量的語言模型或可以輔助醫療教育，並可能可用於臨床決定。

ChatGPT是由Elon Musk與非牟利人工智慧研究組織OpenAI於2022年11月30日所推出的聊天機械人。ChatGPT是透過自然語言理解（NLP）及自然語言生成（NLG）技術與人類進行自然問答。

據官方資料所示，ChatGPT更可接受語言輸入，再根據人類輸入的不同語言進行問答。它不單能連續回答後續問題，更會承認錯誤、質疑人類的問題，以及拒絕不當的要求。

現階段，ChatGPT供大眾免費下載，但僅限部分地區註冊，包括：韓國、日本、印度、新加坡以及美國。而香港區則暫未在例，未能支援。

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責任編輯：羅嘉欣

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