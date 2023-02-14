【死屍死時四十四】黑絲余香凝穿空姐衫制服　黃又南尷尬爆汗

▲ 《死屍死時四十四》

由《正義迴廊》 導演何爵天執導，毛舜筠、鄭中基、呂爵安（Edan）、黃又南、余香凝（Jennifer）、楊偉倫、柳應廷（Jer）等演出的黑色喜劇電影《死屍死時四十四》，在今天（2月14日）再有一款意念海報曝光。

只見海報中有疑似「死屍」被穿上色彩斑斕的衣服，呼應著片名 Logo上的點點水墨，加上牆上的「一場鹹魚遊戲」，玩味十足之餘亦令外界對故事發展充滿好奇。

▲ 《死屍死時四十四》

余香凝空姐look誘惑

電影故事牽涉大廈內多個住戶，其中有由毛舜筠、黃又南、Jennifer 、楊偉倫及 劉映汝主演，每天吵鬧的杜家。

其中一場戲，講述因疫情失業的前空姐Jennifer 本想藉著母親毛舜筠替她湊女兒返學校，趁機穿起空姐制服加上黑絲襪，與老公又南享受甜蜜的二人世界，怎料毛姐與囡囡二人突然提早回家，令到二人世界落空，Jennifer 與又南也難掩失望。

▲ 《死屍死時四十四》

黃又南非常尷尬

Jennifer講述拍攝這場戲時的心情：「拍嗰陣冇尷尬，因為唔係一場認真情慾戲，有嘅反而係壓力，因為全部演員圍讀時都知呢場戲係成套戲開始，連毛姐 都講笑話整套戲氣氛靠我地喇，最後都演繹到好唔同嘅一面俾大家睇。」

她又笑指，現實中也曾被囡囡打斷溫馨時光：「梗係唔緊要啦，囡囡對我地嘅愛係甜蜜嘅。」至於又南則表示拍這場戲時非常尷尬，謂：「我一向大汗，拍攝時又要上半身除哂衫，唯有不斷向Jennifer講唔好意思。」

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