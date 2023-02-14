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【爺孫戀】72歲李龍基與中年女友將低調完婚　基哥不煙不酒依然「有心有力」

娛樂 13:34 2023/02/14

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李龍基、Chris修成正果！

現年72歲的李龍基，與Chris Wong一直愛得甜蜜，他曾說過怕自己行先一步，將名下7個物業全歸Chris名下。

曾歷一段失敗婚姻的他，約廿年前認識了Chris，雖然對方比他年輕28年，但情投意合，共伴至今，訪問時帶著對方，偶而眉目傳情，依然十分恩愛。

基哥早前接受傳媒訪問時，自爆：「其實未結婚嘅...」，更透露二人的婚期，實行向Chris送上「定心丸」。

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修成正果

自基哥與Chris的關係曝光後，不少人也好奇二人的婚姻狀況，基哥就爆出二人其實尚未結婚，不過如無意外會於今年結婚，並且選擇低調，即是不會擺酒，又指過往因疫情影響而未可赴內地「見家長」。

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基哥有心有力

基哥說話時中氣十足，他在TOPick專訪中坦言自己到了此年紀，生活和飲食崇尚簡單，平時做適量運動，保持充足睡眠。

他年青時已不煙不酒，也是身體健康的原因。他說：「我天生對酒敏感，一喝便出事，年青時試過開工前喝了一點點，臉上便出滿紅點，不能拍攝，所以從不喝酒。」

擁有良好生活習慣的他，難怪年過70也依然「有心有力」，他強調自己與Chris在溝通話題、性生活也沒有問題，又指二人拍拖4年來從未有分開過，實在令人羨慕！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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