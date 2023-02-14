【打擊毒品】加拿大進口銑床藏5,700萬懷疑冰毒　海關拘捕一名物流公司職員

▲ 香港海關於一台銑床機器內檢獲約100公斤懷疑冰毒，估計市值約5,700萬元。（政府新聞處）

海關在一批加拿大進口、報稱銑床重型機器中，檢獲100公斤懷疑冰毒，市值5,700萬元，一名34歲物流公司職員疑涉案被捕。

海關機場科空運貨物第三組處理高級督察劉熙瑤指，海關人員1月30日透過風險評估，查驗一批由加拿大進口、報稱重1.7噸的銑床機器，關員開箱後發現貨物有重掃油漆氣味及部分組件被卸除，X光顯影下亦有異常，故決定拆開銑床檢查，發現內裏藏有約100公斤懷疑冰毒，市值5,700萬元，並隨即將案件交海關毒品調查科跟進。

▲ 加拿大進口銑床藏5,700萬懷疑冰毒。（黃傑偉攝）

海關毒品調查科機場調查科高級調查主任鄒永昌指，海關毒品調查科接手後，同日在機場拘捕一名34歲物流公司職員，其目前已獲准保釋候查。鄒永昌表示，該被捕人應物流公司指示處理貨物，並將貨物存放在位於馬鞍山一報稱處理舊二手書籍貨櫃內，而收貨人是2間於本地有正當業務公司。海關跟進調查後，相信有關收貨人資料屬於被盜用，因調查發現貨物是由一間內地物流公司指示本地物流公司將貨物存放於上址，而幕後貨主從來未有現身。海關已主動聯繫內地執法機關繼續追查貨物幕後集團，不排除稍後會有拘捕行動。

海關又指，發現反毒集團近期轉而以重型機器收藏毒品，海關提醒物流業界要留意一些未有詳細列明清單貨物。海關重申，販毒屬嚴重罪行一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁市民切勿以身試法。

▲ 加拿大進口銑床藏5,700萬懷疑冰毒。（黃傑偉攝）

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記者：李芷玲