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【打擊毒品】海關揭銑床機藏100公斤懷疑冰毒　市值約5,700萬元

社會 12:31 2023/02/14

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熱門 Hello Hong Kong 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

香港海關於一台銑床機器內檢獲約100公斤懷疑冰毒，估計市值約5,700萬元。（政府新聞處）

香港海關1月30日在香港國際機場偵破一宗大型販運冰毒案件，於一台銑床機器內檢獲約100公斤懷疑冰毒，估計市值約5,700萬元。
 

海關當日透過風險評估，在機場查驗一件從加拿大到港並報稱載有銑床機器的空運貨物。經檢查後，海關人員在一台銑床機器內發現該批懷疑冰毒，並拘捕一名34歲懷疑涉案的本地男子，經調查後，被捕男子已獲准保釋候查。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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記者：李芷玲

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