【2023賞花秘境】情人節拍拖賞花靚人靚景打卡　將軍澳見紫玉蘭鐘花櫻桃影蹤

▲ 將軍澳一帶也有不少賞花好去處。

春天來了，潮濕的天氣也令繁花似錦。鳳德公園盛放的紫玉蘭，令大家在櫻花、黃花風鈴木以外，也注意到這中國特有的品種。紫玉蘭又名辛夷，有點像百合花，花朵特大，遠遠也能看見，唐代就有詩人裴迪以詩：「況有辛夷花，色與芙蓉亂」來形容。

如果大家會為了一棵紫玉蘭，專程前往黃大仙鳳德公園的話，若留意居住附近的公園，也可能有紫玉蘭的蹤影，而不用跨區訪尋。像將軍澳安寧花園旁的常寧遊樂場，就有一棵不甚起眼的紫玉蘭，沒有鳳德公園那棵高大，但因為還「年青」，就可以近距離拍照，周日見只開了六、七朵，這周應該會繼續盛放。

除了鳳德公園及常寧遊樂場，元朗大陂頭休憩公園及荃灣公園也有紫玉蘭的影蹤，而粉嶺康樂公園及鴨脷洲公園則有二喬木蘭怒放。二喬木蘭是由玉蘭和紫玉蘭自然雜交得來的品種，花外面上端為白色，底部呈紫色，花裏面是白色，花期為2-3月。其實鑽石山荷里活廣場旁的馬路，也有數十棵紫及白玉蘭，可惜是在馬路旁，要打卡有點難度。

▲ 將軍澳常寧遊樂場紫玉蘭。（攝影：何小雲）

單車公園鐘花櫻桃

將軍澳單車公園一向是賞櫻名所，但當東涌、沙田櫻花都盛開，單車公園仍然好像毫無開花之意。幸好近日終於看到點點花蹤，說的是鐘花櫻桃。鐘花櫻桃又名山櫻花、緋寒櫻、臺灣山櫻，是台中的市花。花色桃紅，呈吊鐘狀綻放。肉眼是看不到花的形狀，必須使用長鏡才能捕捉到其美態。

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區區有花開

除了紫玉蘭及鐘花櫻桃外，近日開花的還有粉嶺祥華村的紫花風鈴木、大埔繡球花、佐敦谷公園的郁李、天水圍天慈村的山櫻花、沙田的富士櫻及繡球花等，今天是情人節，不妨與伴侶一起賞花去。

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記者：何小雲