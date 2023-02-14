  • 19°C
香港時間 : 2023214日 (週二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【J2女神】J2ers輪流陪過情人節　陳若黃嘉雯等女神撒嬌放電【多圖】

娛樂 18:04 2023/02/14

分享：

分享：

熱門 Hello Hong Kong 黃心穎 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言

情人節嚟喇，盛產女神嘅J2又有新搞作！天文台預測情人節當日氣溫顯著下降，單身嘅網友唔使驚空虛寂寞凍，皆因J2會派出一班女神輪流陪大家過一個「戀Love Love」情人節。

當中，包括J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、胡敏芝（Karen）、林沚羿（Venus）、廖慧儀（Jessica）、陳欣茵（Sonya）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、何泳芍（Honey）、葉靖儀（Michelle）、伍韻婷（Juliana）及黃紫恩（Jojo），外援方面就有喺《自然系女子旅行》表現亮眼嘅「暉哥」林映暉，同埋喺《冲遊泰國》備受關注嘅「叉燒姐」鄺玲玲。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

J2社交網今日中午12點起、直至晚上10點每小時都會上載由唔同女神錄製嘅男友視角片段，一班靚女輪流大講肉麻情話，兼且各有特色，可愛、嬌嗲、活潑、文靜樣樣齊。

先說嬌嗲可愛派代表Amber、Carmen及Jessica，前者向著鏡頭撒嬌謂：「啲人話情人節會好凍，但我一啲都唔怕，因為今年我有你呀」，Carmen則貫徹甜美女友風說：「我應該點樣叫你？傻豬？BB？」

至於Jessica則打扮到靚一靚，化身「一日女友」為約會劃上完美句號：「我今日同你玩得好開心，好想快啲再見到你呀！」

    點擊圖片放大
    +10
    +9

傻大姐暉哥VS貼心叉燒姐

除了J2ers，兩位外援亦各有特色，暉哥貫徹傻大姐本色，跳住出嚟同你講：「Hey，雖然我成日喺台灣陪唔到你，但我好想同你講，好掛住你好掛住你呀，你都要掛住我呀！」

至於叉燒姐則化身貼心賢慧另一半謂：「知道你返工辛苦喇，今晚我煮嘢畀你食，好冇？」

    點擊圖片放大
    +10
    +9
  •  

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【呢鋪開乜︰開壇】陳若思黃嘉雯IG追蹤人數升　蘇民峰教睇有冇貴人扶持【多圖】
12:27 2022/12/07
【呢鋪開乜︰開壇】陳若思黃嘉雯IG追蹤人數升　蘇民峰教睇有冇貴人扶持【多圖】
【J2ers】黃紫恩陳若思玩《獎門人》濕身零埋怨　演出超投入成上位小花【多圖】
20:07 2022/12/06
【J2ers】黃紫恩陳若思玩《獎門人》濕身零埋怨　演出超投入成上位小花【多圖】
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
16:49 2023/02/02
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
【自然系女子旅行】張雅涵三點式騷事業線浸溫泉　孖林映暉玩轉著名營區【多圖】
13:25 2023/01/27
【自然系女子旅行】張雅涵三點式騷事業線浸溫泉　孖林映暉玩轉著名營區【多圖】
【自然系女子旅行】林襄送愛的抱抱大送贈　啦啦隊女神溫泉派福利【多圖】
16:08 2023/01/18
【自然系女子旅行】林襄送愛的抱抱大送贈　啦啦隊女神溫泉派福利【多圖】
【Summer Girls】索媽Michelle身材Fit爆　跳舞老師Milky渴望演戲
13:09 2022/08/23
【Summer Girls】索媽Michelle身材Fit爆　跳舞老師Milky渴望演戲
【Summer Girls】水著索女內外兼備　高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下
19:10 2022/08/23
【Summer Girls】水著索女內外兼備　高學歷才女+寒流女+造美拳手一較高下

你可能感興趣

【呢鋪開乜︰開壇】陳若思黃嘉雯IG追蹤人數升　蘇民峰教睇有冇貴人扶持【多圖】
12:27 2022/12/07
【呢鋪開乜︰開壇】陳若思黃嘉雯IG追蹤人數升　蘇民峰教睇有冇貴人扶持【多圖】
【J2ers】黃紫恩陳若思玩《獎門人》濕身零埋怨　演出超投入成上位小花【多圖】
20:07 2022/12/06
【J2ers】黃紫恩陳若思玩《獎門人》濕身零埋怨　演出超投入成上位小花【多圖】
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
16:49 2023/02/02
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
娛樂人物職業 演員 陳若思 胡敏芝 林沚羿 廖慧儀 陳欣茵 黃嘉雯 胡美貽 何泳芍

最高瀏覽

【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
11:41 2023/02/13
【口腔健康】有無「口愛」張嘴便知　牙醫曝1跡象：情人節後更明顯
【婚前不忠】揭未婚夫挪用結婚基金召妓　準人妻斬纜渣男︰6年青春被毀
13:43 2023/02/13
【婚前不忠】揭未婚夫挪用結婚基金召妓　準人妻斬纜渣男︰6年青春被毀
【移民英國】移英後遇上三大難題令人沮喪　港男籲三思：今時不同往日
18:10 2023/02/13
【移民英國】移英後遇上三大難題令人沮喪　港男籲三思：今時不同往日