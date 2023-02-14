【J2女神】J2ers輪流陪過情人節　陳若黃嘉雯等女神撒嬌放電【多圖】

情人節嚟喇，盛產女神嘅J2又有新搞作！天文台預測情人節當日氣溫顯著下降，單身嘅網友唔使驚空虛寂寞凍，皆因J2會派出一班女神輪流陪大家過一個「戀Love Love」情人節。

當中，包括J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、胡敏芝（Karen）、林沚羿（Venus）、廖慧儀（Jessica）、陳欣茵（Sonya）、黃嘉雯（Carmaney）、胡美貽（Nicole）、何泳芍（Honey）、葉靖儀（Michelle）、伍韻婷（Juliana）及黃紫恩（Jojo），外援方面就有喺《自然系女子旅行》表現亮眼嘅「暉哥」林映暉，同埋喺《冲遊泰國》備受關注嘅「叉燒姐」鄺玲玲。

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J2社交網今日中午12點起、直至晚上10點每小時都會上載由唔同女神錄製嘅男友視角片段，一班靚女輪流大講肉麻情話，兼且各有特色，可愛、嬌嗲、活潑、文靜樣樣齊。

先說嬌嗲可愛派代表Amber、Carmen及Jessica，前者向著鏡頭撒嬌謂：「啲人話情人節會好凍，但我一啲都唔怕，因為今年我有你呀」，Carmen則貫徹甜美女友風說：「我應該點樣叫你？傻豬？BB？」

至於Jessica則打扮到靚一靚，化身「一日女友」為約會劃上完美句號：「我今日同你玩得好開心，好想快啲再見到你呀！」

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傻大姐暉哥VS貼心叉燒姐

除了J2ers，兩位外援亦各有特色，暉哥貫徹傻大姐本色，跳住出嚟同你講：「Hey，雖然我成日喺台灣陪唔到你，但我好想同你講，好掛住你好掛住你呀，你都要掛住我呀！」

至於叉燒姐則化身貼心賢慧另一半謂：「知道你返工辛苦喇，今晚我煮嘢畀你食，好冇？」

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