【MIRROR成員】教主與歌迷齊過情人節　 Anson Lo關注阿Mo康復情況【有片】

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）籌備經年、親⾃打理的服裝品牌ALLOVER在今年⾯世，初當老闆的Anson Lo更相約⼀眾神徒於2⽉14⽇情⼈節這特別⽇⼦⼀同聚⾸，在今日早上於尖沙咀海運大廈舉行《ALLOVER OUR FIRST DATE》活動。

據悉，今天早上約6時半，已有約千名神徒在海運大廈外聚集。在活動上，Anson Lo解釋品牌由來指，某次在工作上遇到與古巨基夫婦大家傾談起來，之後古生古太邀請教主家訪食飯傾談，一拍即合決定推出品牌。

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▲ （陳慧安 攝）

堅持做到最好

同時教主透露將在月底推出跳唱新歌，而且將拍劇及拍戲，將十分忙碌。之後他走到台下與神徒自拍，並收禮物，更與在場神徒合唱《不可愛教主》的副歌部分，十分熱鬧。

Anson Lo在出席活動前通宵拍MV，雖說他仍保持精神出席活動，可是透露近日腰患嚴重：「呢個係由出道已係咁，要定期去睇物理治療，但醫師都話冇得急，唔係一兩次就好返。同埋最近天氣會風濕，加上又排舞，所以睡眠質素係差。」

他對於首次做老闆得到很多人支持感到十分開心，但坦言隨之而來的壓力亦甚大：「我唔想出一啲固定、每一個Chapter都差唔多嘅喇，同我出歌嘅堅持一樣，歌與歌之間一都要唔同風格，我嚟緊嘅Chapter都要有唔同嘅嘢俾大家睇，呢個係我堅持，但換嚟好辛苦好攰。」

教主透露，最想出手袋，並計劃未來或會推出寵物及家品等。

▲ （陳慧安 攝）

呼籲勿助長炒風

至於品牌特別推出兩款名為「Scent Of Love」香薰套裝（黑色boxset $1599）及「Touch Of Love」T恤及雙面漁夫帽套裝（粉紅色box set $1899）的情人節禮物，旋即於數分鐘內被粉絲及炒家搶購一空。

之後，網上隨即有人以炒價發售，兩Set最高合共放售達$8000，Anson Lo對此表示心痛：「不嬲都唔想大家食炒價食黃牛，要理性購物，唔應該付出額外金錢。」

Anson Lo推出自家品牌不忘益隊友，揚言隊友可以免費攞貨：「佢哋著我就俾佢㗎喇！」

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關注阿Mo近況

至於舞蹈員好友阿Mo有突破性進展，Anson Lo稱公司一直有向他們報告阿Mo的情況，前幾日得知他有很大的進展：「我哋成team人好似首次有鬆一口氣嘅感覺，好似隔咗好耐終於有個比較明朗嘅消息，有大躍進嘅感覺。」

教主續指：「有時奇蹟真係會出現，唔可以否決一切可能性，所以希望大家繼續俾多啲鼓勵同愛阿Mo同佢身邊嘅人，因為佢而家最需要Attention，大家俾多啲關心佢，嚟到2月佢都唔係自己一個。」

至於今日是情人節，乖仔Anson Lo表示活動後會和媽媽齊慶祝，因近期做到通宵至凌晨4、5時才回家，已幾天沒見家人，所以今天要和家人過。

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記者：林綺玲