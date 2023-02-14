【台灣自由行】長榮航空指正積極增加班次　擬3月底起往返香港台北增至最多每日5班

▲ 長榮航空指正積極增加班次，擬3月底起來往香港台北航班增至最多每日5班。（長榮航空提供）

台灣開放港人自由行旅遊，長榮航空今日（14日）表示將會積極增加航班服務，擬3月底開始起陸續增加香港至台北往返航班班次最多至每日5班。

香港旅客自去年開始可以旅行團方式申請入台旅遊，同時亦開放港人以商務、會議及醫療等原因申請入境。據台灣交通部觀光局觀光統計數字，港人在去年12月份訪台觀光人次近5千人，較10月份未開放入境前激增24倍，同時以商務及會議訪台人數亦有不同程度的增長。

台灣陸委會於今日（14日）宣佈，自2023年2月20日重新開放港澳居民以自由行方式赴台旅遊，於當日早上9時開始經移民署申請個人觀光網上簽證，獲批後將可以自由行方式入境。

長榮航空表示，對是次開放港人自由行旅遊表示歡迎，疫情前，台灣是港人最喜愛的旅遊地點之一，每年約有160萬人次飛往台灣觀光旅遊。去年開放以旅行團方式入境後已看到不少港人急不及待前往台灣觀光旅遊，但台灣開放港人自由行旅遊，加上2月20日開始台灣亦同時解除室內口罩令，不論快閃旅遊還是深度遊台灣，相信港人亦相當期待。

▲ 長榮航空香港往返台北的最新航班時間表。

目前長榮航空提供每日3班對飛香港至台北往返航班班次，因應巿場需求已規劃由3月底開始起陸續增加班次最多至每日5班。自去年台灣開放旅行團形式入境觀光，長榮航空去年12月起增加香港至台北往返航班班次。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜