【月經紊亂】媽媽和中一女兒長期月經紊亂不順　醫生揭１個飲食習慣惹禍

▲ 台灣一媽媽和中一女兒長期月經紊亂不順，醫生揭１個飲食習慣惹禍。

雞的全身都是寳，而雞翼還富含蛋白質，但台灣有一對母女，因太愛吃雞皮和雞翼，從而導致兩人的月經經期都紊亂不順。

近日，台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中分享，一名中一的少女自有月經以來，經期就沒有準時過，而其媽媽本身也有經期不順的問題，於是帶女兒去做檢測，結果發現同樣是因環境荷爾蒙過多，才對身體內部造成一定負面影響。

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媽媽表示，家裡並不愛使用塑膠用品，就連女兒帶去學校的水瓶，都不是一般的運動塑膠水瓶，而是不鏽鋼保溫瓶，所以不太可能會有攝入過多環境荷爾蒙的問題。後來醫生得知，母女兩人特別愛吃雞皮、雞翼，所以家裡其他人每逢有雞皮或者雞翼等，都會讓給她們吃，從而導致月經不順。

江醫生建議，除了要少吃雞皮和吃翅膀外，有6大方式可以避免環境荷爾蒙過高：

避免使用塑膠紙製、一次性的紙餐具；

避免長期接觸感應熱紙；

勤洗手；

減少食用油炸食品和動物脂肪，比如雞皮，雞在食用飼料和接觸環境時，會產生脂溶性的環境荷爾蒙在它的體內；

保持室内通風，避免室內灰塵微粒的傷害；

注意個人的衛浴用品和美妝用品，如加入太多定香劑等，都會造成環境荷爾蒙過高。

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責任編輯：羅嘉欣